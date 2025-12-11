من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

وجّهت رباب صلاح، شقيقة نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، رسالة حادة للفنان عباس أبو الحسن بعد تعليقه الأخير حول موقف اللاعب من أحداث غزة.

وأعربت رباب في منشور عبر حسابها على فيسبوك عن استغرابها من تحميل شقيقها مسؤولية ما يجري، مؤكدة أن “دولًا كاملة لم تستطع إيجاد حل، بينما انشغل البعض بالسؤال: هل تحدث صلاح أم لا؟”.

وانتقدت ما وصفته برغبة البعض في النيل من الناجحين، معتبرة أن نجاح محمد صلاح لم يعد بحاجة لإثبات.

وختمت رسالتها قائلة: “في النهاية… من أنتم؟”، في إشارة إلى رفضها الهجوم الذي طال شقيقها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/1VPVi3iNWZw?si=sg5QrS8J7r5aql3l