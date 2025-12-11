جينا الفقي: نشارك في وضع السياسات بهيئة الشراكة بين أكاديميات البحث العلمي

قالت الدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي أن الأكاديمية تعمل بكل جهد لإرساء جسور التعاون مع المؤسسات البحثية مشيرة إلى أن مصر تشارك في وضع السياسات بهيئة الشراكة بين أكاديميات البحث العلمي.

وأضافت خلال كلمتها بالمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحث العلمي أن اليوم نطلق أول حدث من نوعه في مصر لفتح آفاق جديدة في الشراكة بين أكاديميات البحث العلمي .

وأشارت جينا الفقي، إلى أن استضافة مصر لهذه الفعاليات الدولية المتزامنة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز حضورها في المشهد العلمي الدولي، وإبراز دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية في تفعيل التعاون بين الأكاديميات الوطنية والإقليمية والعالمية، لافتة إلى أن عضوية الأكاديمية المصرية في اللجنة الاستشارية للشراكة بين الأكاديميات، ستمكنها من الإسهام في صياغة أوراق السياسات الدولية، وتوجيه المشروعات البحثية المستقبلية، بما يخدم أولويات التنمية في مصر والمنطقة العربية وإفريقيا.