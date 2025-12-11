رئيس لجنة الجيزة: رصد تجمعات في العمرانية وتم التواصل مع مدير الأمن

قال رئيس لجنة المتابعة بالجيزة، إنه تم رصد تجمعات في دائرة العمرانية خلال اليوم الانتخابي، وتم التواصل فورًا مع مدير الأمن لضمان التعامل معها والحفاظ على سير التصويت بشكل منتظم.

القاضي أحمد بنداري: 19 شكوى بينها 3 حالات رشوة انتخابية

قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت 19 شكوى خلال اليوم الثاني من التصويت بالدوائر الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، من بينها 3 حالات رشوة انتخابية.

مؤتمر صحفي لمتابعة اليوم الثاني والأخير

انطلق مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة اليوم الثاني والأخير بالدواير الـ30 الملغاة، حيث أكد بنداري حرص الهيئة على متابعة سير العملية الانتخابية بدقة.

دعوة لوسائل الإعلام لنقل الصورة الحقيقية

دعت الهيئة وسائل الإعلام إلى نقل الصورة الحقيقة للتصويت، وتسليط الضوء على نسبة النزول والمشاركة، لضمان الشفافية وإظهار الصورة الواقعية لعمليات الانتخابات.