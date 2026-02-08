علامات تدل على حاجتك لزيارة الطبيب فورًا بسبب ألم البطن.. تعرّف عليها

يُعد ألم البطن من المشكلات الصحية الشائعة بشكل واسع جدًا ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنها قد تكون علامة على مرض آخر يستدعي زيارة الطبيب بسرعة.

وذكر موقع pharmeasy أن ألم البطن الناتج عن مشكلة خطيرة يصاحبه بعض الأعراض الجانبية ، أبرزها:



ألم مستمر لفترات طويلة من الزمن في البطن.



ألم كيس الصفن عند الرجال



نزيف مهبلي لدى النساء الحوامل



ألم وغثيان يتبعه صعوبة في التنفس



ظهور دم في القيء

وجود دم في البول أو البراز .



ألم ينتشر من بطنك إلى أجزاء أخرى من جسمك مثل الصدر والكتف والرقبة .. إلخ



إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أثناء ألم البطن .



إذا كنت تواجه مشاكل في التبول أو التبرز.

إذا واجهت أيًا من هذه العلامات أثناء معاناتك من ألم في البطن، فلا تتردد في استشارة الطبيي على الفور.