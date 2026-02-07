تشكيل برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي برشلونة تحت قيادة هانز فليك، المدير الفني، عن التشكيل فريقه لمواجهة ريال مايوركا،، بعد قليل فى الليجا.

ويستضيف فريق برشلونة خصمه ريال مايوركا على ملعب كامب نو، في مباراة مهمة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025/26.



وجاء تشكيل برشلونة في مباراة ريال مايوركا على التالي:ـ

حراسة المرمى: جوان جارسيا.خط الدفاع: كوندي - كوبارسي - إريك جارسيا - أليكس بالدي.

خط الوسط: كاسادو - فيرمين لوبيز - داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد.

ويأتي على مقاعد بدلاء الفريق كلاً من

فرينكي دي يونج، رونالدو أراوخو، روني بردغجي، مارك بيرنال، جواو كانسيلو، دييجو كوشين، توماس ماركيز، جيرارد مارتين، تشيزني، فيران توريس.