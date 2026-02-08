قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار أسوان: إزالة للتعديات .. ومتابعة لمشروعات الكهرباء والمياه.. ومتابعة لنتائج جهود مديرية

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها:

محافظ أسوان يلتقى بوفد كلية الحرب العليا

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد كلية الحرب العليا التابعة للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بقيادة اللواء أ.ح أسامة مصطفى مدير الكلية ، واللواء أ.ح تامر عبد الرحمن نائب مدير الكلية ، وبحضور أعضاء الوفد الذين يقومون بزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية بالمحافظة .


محافظ أسوان يكلف معاونه بمتابعة تنفيذ خط مياه محطة غرب سهيل لدخولها الخدمة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، معاونه اللواء ياسر عبد الشافى بالمتابعة الميدانية المستمرة للأعمال الجارية لتنفيذ خط مياه قطر 225 مللى من النوعية " البلاستيك " بمآخذ محطة المياه المدمجة بقرية غرب سهيل ، والتى يتم تنفيذها بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 لتر/ثانية تمهيداً لدخول المحطة الخدمة خلال أسبوعين وذلك ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".


إنجازات الفترة الماضية.. محافظ أسوان يتابع نتائج جهود مديرية العمل

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة من مديرية العمل خلال الفترة من شهر يوليو وحتى ديسمبر 2025.

وأشاد المحافظ بما تم تحقيقه من برامج وأنشطة تستهدف دعم العمالة، وتنظيم سوق العمل، وتوسيع خدمات التدريب المهنى ، وهو الذى يتطلب بضرورة مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات التنفيذية لضمان توسيع خدمات التدريب والتشغيل ، وتطوير إجراءات السلامة داخل المنشآت ، علاوة على تكثيف المتابعة الميدانية بما يحقق الصالح العام للمواطنين والعمال .

محاضرات وندوات علمية ومجتمعية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بأسوان سلسلة من المحاضرات التوعوية الخاصة بتعزيز دمج وتمكين ذوى الهمم فى المجتمع بعنوان  " التحول الرقمى وتكافؤ الفرص " داخل قاعات مكتبة مصر العامة ، وذلك بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية بقيادة الدكتور أحمد إبراهيم.


محافظ أسوان يتابع إزالة 390 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ 28

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، الجهود المبذولة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية ضمن جهود الموجه الـ 28 والتى شهدت إزالة 390 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 201 ألف و 592 م2 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .


محافظ أسوان يتابع جهود استقرار الشبكة الكهربائية بقرى حياة كريمة بإدفو

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، جهود جهاز التعمير لتنفيذ أعمال إستقرار الشبكة الكهربائية والإستفادة من التغذية البديلة بمحطة محولات الحبارى بإدفو ، والتى تخدم أكثر من 100 ألف نسمة داخل قرى الغنيمية وعزبة تلى والقنادلة ، وإدفو قبلى .


 

