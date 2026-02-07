محافظ أسوان يلتقى بوفد كلية الحرب العليا

إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد كلية الحرب العليا التابعة للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بقيادة اللواء أ.ح أسامة مصطفى مدير الكلية ، واللواء أ.ح تامر عبد الرحمن نائب مدير الكلية ، وبحضور أعضاء الوفد الذين يقومون بزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية بالمحافظة .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية الزيارات التى تقوم بها وفود الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية لأسوان ، ومن بينها كلية الحرب العليا لما تملكه من قيمة علمية رفيعة ومكانة مرموقة على المستويين المصرى والدولى من أجل تعريف الدارسين بمقومات مصر الناعمة التى تذخر بها عروس المشاتى ممثله فى الثروات الزراعية والسياحية والتعدينية والمحجرية وموارد الطاقة المتنوعة .

وأشاد المحافظ بالجهود الوطنية التى تقوم بها الأكاديمية ، وكلية الحرب العليا لصقل القيادات القادرة على حماية الأمن وصون مقدرات الشعب المصرى العظيم ، وهو ما يتواكب مع ما تقوم به الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تُبنى على أسس العلم والوعى والإنضباط والعمل الجاد ، وتعزيز قدرات الدولة الشاملة ، وفى مقدمتها القوة العسكرية كركيزة أساسية للإستقرار والبناء والتنمية .

ولتثبت بذلك مصر دائماً بأنها غنية برجالها العظماء وأبنائها الأوفياء المخلصين ، وقياداتها العسكرية المحبة لتراب هذا الوطن .

هذا وقد شهد اللقاء عرض فيلم تسجيلى بعنوان " أسوان 2026.. بين الإنجازات والتحديات " ، فضلاً عن تبادل الدروع بين محافظ أسوان ومدير الكلية تأكيداً على روح التعاون بين الجانبين .