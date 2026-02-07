قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح الأقرب.. النصر يوافق على رحيل رونالدو
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة
مدبولي: ميثاق الشركات الناشئة وثيقة مرنة تخضع للتحديث والتطوير المستمر
وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل ميثاق ريادة الأعمال
مدبولي: الدولة حريصة على متابعة تطورات قطاع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يكلف معاونه بمتابعة تنفيذ خط مياه محطة غرب سهيل لدخولها الخدمة

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، معاونه اللواء ياسر عبد الشافى بالمتابعة الميدانية المستمرة للأعمال الجارية لتنفيذ خط مياه قطر 225 مللى من النوعية " البلاستيك " بمآخذ محطة المياه المدمجة بقرية غرب سهيل ، والتى يتم تنفيذها بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 لتر/ثانية تمهيداً لدخول المحطة الخدمة خلال أسبوعين وذلك ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

وتم المتابعة برفقه المهندس يوسف حلمى رئيس الإدارة المركزية لمحافظات جنوب الصعيد بالهيئة ، والمهندسة فاطمة على نائب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة.

وأكد محافظ أسوان على أن تشغيل المحطة الجديدة يمثل نقلة نوعية فى مستوى خدمات مياه الشرب المقدمة لأهالى القرية وزائريها ، خاصة فى ظل الأهمية السياحية المتزايدة لغرب سهيل ، وما تشهده من إقبال مستمر من الأفواج السياحية المحلية والدولية .

جهود متنوعة 

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن قرية غرب سهيل تشهد حالياً تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات ، ويأتى فى مقدمتها مشروع الصرف الصحى المتكامل ضمن خطة التطوير الشاملة للقرية ، وأنه عقب الإنتهاء من شبكات المرافق والبنية التحتية سيتم البدء فى تنفيذ أعمال الرصف ووضع اللمسات الجمالية .

وشدد المحافظ على أن الهدف الرئيسى من هذه المشروعات هو تحويل غرب سهيل إلى منطقة واعدة وصديقة للبيئة تعكس الهوية النوبية الأصيلة ، وتسهم فى تعزيز مكانتها كمقصد تراثى وسياحى متميز على ضفاف نهر النيل الخالد بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

الدعاء

دعاء 19 شعبان.. اللهم سخر لي الأرض ومن عليها

ذكر الله

أذكار الصباح مكتوبة باختصار.. 17 كلمة اغتنمها من الآن

بالصور

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد