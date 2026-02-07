محافظ أسوان يكلف معاونه بمتابعة تنفيذ خط مياه محطة غرب سهيل لدخولها الخدمة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، معاونه اللواء ياسر عبد الشافى بالمتابعة الميدانية المستمرة للأعمال الجارية لتنفيذ خط مياه قطر 225 مللى من النوعية " البلاستيك " بمآخذ محطة المياه المدمجة بقرية غرب سهيل ، والتى يتم تنفيذها بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 لتر/ثانية تمهيداً لدخول المحطة الخدمة خلال أسبوعين وذلك ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

وتم المتابعة برفقه المهندس يوسف حلمى رئيس الإدارة المركزية لمحافظات جنوب الصعيد بالهيئة ، والمهندسة فاطمة على نائب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة.

وأكد محافظ أسوان على أن تشغيل المحطة الجديدة يمثل نقلة نوعية فى مستوى خدمات مياه الشرب المقدمة لأهالى القرية وزائريها ، خاصة فى ظل الأهمية السياحية المتزايدة لغرب سهيل ، وما تشهده من إقبال مستمر من الأفواج السياحية المحلية والدولية .

جهود متنوعة

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن قرية غرب سهيل تشهد حالياً تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات ، ويأتى فى مقدمتها مشروع الصرف الصحى المتكامل ضمن خطة التطوير الشاملة للقرية ، وأنه عقب الإنتهاء من شبكات المرافق والبنية التحتية سيتم البدء فى تنفيذ أعمال الرصف ووضع اللمسات الجمالية .

وشدد المحافظ على أن الهدف الرئيسى من هذه المشروعات هو تحويل غرب سهيل إلى منطقة واعدة وصديقة للبيئة تعكس الهوية النوبية الأصيلة ، وتسهم فى تعزيز مكانتها كمقصد تراثى وسياحى متميز على ضفاف نهر النيل الخالد بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين .