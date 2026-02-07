قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرعة البطولة العربية في الإمارات .. ننشر أسماء المنتخبات الـ12 المشاركة
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
اتحاد الكرة يعلن ضوابط تغطية الصحفيين والمصورين المصريين لبطولة كأس العالم 2026
توك شو

واقعة مستشفى الباجور.. فيديو يوثق اعتداء الطبيب أولا على مرافق المريض

محمد شحتة

تجدد الحديث مرة أخرى، عن واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، بعد تداول فيديو جديد يثبت تعدي الطبيب في البداية على مرافق المريض.

وكان الطرفان يقفان أمام الأسانسير في المستشفى، حيث كان الطبيب متوجها لرعاية إحدى الحالات وطمأن مرافق الحالة المرضية بأنها بخير ولا تدخل لتدخل عاجل، مطالبا أهل الحالة بالانتظار حتى يعود من العناية المركزة.

وفوجئ الطبيب، بصديق مرافق الحالة يتطاول في الحديث معه أمام الأسانسير ، قائلا: “أنت شغال عندنا ومينفعش تسيبنا ونستنى”، وتبين من الفيديو بدء الطبيب بالاشتباك بالأيدي مع مرافق المريض.

الاعتداء على طبيب بمستشفى الباجور

وقال الدكتور المعتدي عليه في مستشفي الباجور في محافظة المنوفية، أنه تعرض لاعتداء داخل المستشفي اثناء عمله وقام أحد المرافقين لمريضه بكسر أنفه.

وأكد في فيديو له علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، أنه اثناء عمله في المستشفي كطبيب عظام جاءت إليه حالة مرضية في الاستقبال واطمئن عليها وطلب أشعة منها وذهب إلي العناية المركزة للاطمئنان علي حالة أخري.

وأضاف الطبيب، أن الحالة كانت حالتها الصحية جيدة وتركتها للاطمئنان علي حالة أخري ولكن قام أحد المرافقين بالتعدي علي بالضرب وابشع الالفاظ.

وأوضح الطبيب، أن المرافق بدأ في التلفظ بألفاظ غير مناسبة وحاول الجميع التدخل من أجل التهدئة ولكن دون نتيجة.

وتابع أنه تعرض لكسر في عظمتي الأنف والحاجز الانفي وسيقوم باجراء عملية اليوم السبت.

وأكد أنه تم تحرير محضر وتم اخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية 10 الآف جنيه، موكدا أنه تم تحرير محضر ضده ولم يتم التحقيق معه حتي الآن حيث أنه سيجري عملية اليوم السبت.

نقيب أطباء المنوفية يزور الطبيب المعتدى عليه

وزار الدكتور أحمد القرش نقيب أطباء المنوفية، الطبيب محمد مرسي المعتدى عليه من أحد المرافقين للمرضى أثناء عمله بمستشفى الباجور.

وزار نقيب الأطباء ، الطبيب داخل المستشفى للاطمئنان عليه وتقديم الدعم اللازم له، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقه.

وتعرض طبيب العظام بمستشفي الباجور، لكسر في الأنف بعد تعرضه للتعدي عليه من أحد المرافقين لمريض داخل المستشفي. 

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

ايمن

خرج لشراء دواء لوالدته وعاد جثة.. جريمة غدر تودي بحياة طالب بـ الإسكندرية.. وابن عمه يروي لحظاته الأخيرة

وزير العمل

العمل: ضوابط واضحة بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية

وزير الزراعة

غدا.. وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية

كوثر محمود نقيب التمريض

بقينا ملطشة.. نقابة التمريض تتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد صانع محتوى

بالصور

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

تدعم صحة العظام.. أفضل فيتامينات تقوي المفاصل

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

