واقعة مستشفى الباجور.. فيديو يوثق اعتداء الطبيب أولا على مرافق المريض

تجدد الحديث مرة أخرى، عن واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، بعد تداول فيديو جديد يثبت تعدي الطبيب في البداية على مرافق المريض.

وكان الطرفان يقفان أمام الأسانسير في المستشفى، حيث كان الطبيب متوجها لرعاية إحدى الحالات وطمأن مرافق الحالة المرضية بأنها بخير ولا تدخل لتدخل عاجل، مطالبا أهل الحالة بالانتظار حتى يعود من العناية المركزة.

وفوجئ الطبيب، بصديق مرافق الحالة يتطاول في الحديث معه أمام الأسانسير ، قائلا: “أنت شغال عندنا ومينفعش تسيبنا ونستنى”، وتبين من الفيديو بدء الطبيب بالاشتباك بالأيدي مع مرافق المريض.

الاعتداء على طبيب بمستشفى الباجور

وقال الدكتور المعتدي عليه في مستشفي الباجور في محافظة المنوفية، أنه تعرض لاعتداء داخل المستشفي اثناء عمله وقام أحد المرافقين لمريضه بكسر أنفه.

وأكد في فيديو له علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، أنه اثناء عمله في المستشفي كطبيب عظام جاءت إليه حالة مرضية في الاستقبال واطمئن عليها وطلب أشعة منها وذهب إلي العناية المركزة للاطمئنان علي حالة أخري.

وأضاف الطبيب، أن الحالة كانت حالتها الصحية جيدة وتركتها للاطمئنان علي حالة أخري ولكن قام أحد المرافقين بالتعدي علي بالضرب وابشع الالفاظ.

وأوضح الطبيب، أن المرافق بدأ في التلفظ بألفاظ غير مناسبة وحاول الجميع التدخل من أجل التهدئة ولكن دون نتيجة.

وتابع أنه تعرض لكسر في عظمتي الأنف والحاجز الانفي وسيقوم باجراء عملية اليوم السبت.

وأكد أنه تم تحرير محضر وتم اخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية 10 الآف جنيه، موكدا أنه تم تحرير محضر ضده ولم يتم التحقيق معه حتي الآن حيث أنه سيجري عملية اليوم السبت.

نقيب أطباء المنوفية يزور الطبيب المعتدى عليه

وزار الدكتور أحمد القرش نقيب أطباء المنوفية، الطبيب محمد مرسي المعتدى عليه من أحد المرافقين للمرضى أثناء عمله بمستشفى الباجور.

وزار نقيب الأطباء ، الطبيب داخل المستشفى للاطمئنان عليه وتقديم الدعم اللازم له، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقه.

