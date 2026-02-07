قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يشهد احتفالية طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بـ3 مليارات دولار
قلب ولدي عليا حجر.. مسنة الشرقية ابنتها ضربتها بالمقشة وتتوسل للإفراج عنها
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات
مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا
اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية
برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟
برشلونة يضيف الثاني في شباك ريال مايوركا بأقدام لامين يامال
تعاون ثلاثي مع تركيا ولبنان .. ألمانيا تطرح تمويلا لإعادة اللاجئين السوريين لوطنهم
القبض على عاملين تبادلا الضرب والاتهامات في مشاجرة بسوهاج
ديني

نصنع القادة.. جامعة الأزهر تستضيف ملتقى الجامعات لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب

جامعة الأزهر تستضيف ملتقى الجامعات لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب
جامعة الأزهر تستضيف ملتقى الجامعات لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب

تنطلق فعاليات ملتقى الجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي الذي تستضيفه جامعة الأزهر، غدًا الأحد، تحت شعار «نصنع القادة… نبني وطن» وذلك في الفترة من 8-11 فبراير الجاري، بمشاركة واسعة تضم 29 جامعة مصرية، في حدث وطني كبير يعكس دور الجامعات في بناء وعي الشباب وتعزيز انتمائهم الوطني.

ويأتي الملتقى تحت رعاية فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور سيد بكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبدالغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وبإشراف الدكتور أحمد كشك مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز روح الانتماء الوطني، وتنمية وعي الطلاب بالقضايا الوطنية، ودعم دور الشباب في مسيرة التنمية، من خلال برنامج متكامل من الفعاليات الثقافية والفكرية والرياضية والفنية، يجمع طلاب الجامعات المصرية في إطار وطني يعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وقال الدكتور أحمد كشك مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة إن استضافة جامعة الأزهر لهذا الملتقى تأتي انطلاقًا من رسالتها التربوية والوطنية، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل منصة حقيقية لتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل بين طلاب الجامعات المصرية، كما يسهم في اكتشاف وصقل المواهب الطلابية وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية، بما يعزز بناء شخصية الطالب المتكاملة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سامح شراقي، المنسق العام للأنشطة الطلابية بجامعة الأزهر، أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار تنفيذ الجامعة لاستراتيجية وطنية تدعم الأنشطة الطلابية بوصفها ركيزة أساسية في بناء وعي الشباب، وتنمية روح القيادة والمسؤولية لديهم. وأكد أن الفعاليات أُعدّت بما يتوافق مع اهتمامات الطلاب ويواكب تطلعاتهم.

وأعرب الطالب عمر عشري، مقرر عام أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر، عن سعادته باستضافة جلمعة الأزهر لهذا الملتقى، مؤكدًا أن الأسرة أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال وفود الجامعات المشاركة، بما يضمن خروج الحدث بصورة مشرفة تليق باسم جامعة الأزهر ومكانتها.

جامعة الأزهر ملتقى الجامعات المصرية وزارة التعليم العالي الشباب

