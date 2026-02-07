عيار 21 يسجل زيادة 60 جنيها منتصف تعاملات مساء اليوم السبت 7-2-2026

سجل سعر عيار 21 أشهر أعيرة الذهب في مصر، زيادة طفيفة مع منتصف تعاملات اليوم السبت الموافق 7-2-2026 داخل محلات الصاغة.

ارتفاع سعر أشهر عيار ذهب

وسجل سعر أكثر أعيرة الذهب شهرة وهو عيار 21- الأعلى تداولًا- زيادة قيمتها 60 جنيها، مقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

بلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6675 جنيها للبيع و 6725 جنيها للشراء.

الذهب يصعد

وجدد سعر جرام الذهب من صعوده مساء اليوم بقيمة بلغت 60 جنيها في المتوسط على مستوى الأعيرة الذهبية، مقارنة بما كان عليه مساء أمس الجمعة.

تحركات أسبوعية

وفقد سعر الذهب على مدار الأسبوعين الماضيين ما يقارب من 1200 جنيه في المتوسط من قيمته.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 7628 جنيها للبيع و 7685 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5721 جنيها للبيع و 5764 جنيها للشراء.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4450 جنيها للبيع و4483 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4891 دولارا للبيع و4893 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 53.4 ألف جنيه للبيع و 53.8 ألف جنيه للشراء.