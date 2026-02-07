مستقبل الذهب .. هل يصعد سعر الذهب لـ 7000 دولار للأوقية؟

أكد ياسر سعد، خبير فى صناعة الذهب، أن تقييم البنوك المركزية العالمية والدول أن الذهب فى خلال الستة أشهر حتي شهر يونيو 2026 سيلامس الـ 6300 دولار، مشيرا إلى أنه على نهاية العام الحالي بعض البنوك متفائلة وتقول أننا من الممكن الوصول إلى 7000 دولار، و7300 دولار وفقا لبنوك أخري.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”: “منذ عام 2022 حتي 2025 معدل الذهب أرتفع بمعدل 375%، والشهر الذى حدث به إنخفاضات حصلت فيه تداولات ورقية”.

وتابع: “الأن السوق يغربل المستثمرين الذى سيكون موجود الأن هو المستثمر الحقيقي للذهب، ولكن الذهب لن ينخفض”.