معتمد جمال: مباراة الزمالك وزيسكو مش عادية وهتحدد مصير الصدارة

علق معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مباراة زيسكو الزامبي المقرر إقامتها غدا الأحد فى إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفا عصر غد الأحد على نظيره فريق زيسكو الزامبي فى إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

قال معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة زيسكو:إحنا داخلين ماتش زيسكو وهو مهم جدًا بالنسبة لنا في مشوار الكونفدرالية ومش مباراة عادية.

تابع: استعدينا كويس قوي للقاء، وهدفنا نكسب زيسكو وبعدها كايزر تشيفز علشان نتأهل ونطلع على صدارة المجموعة.

أضاف: لما نكون متصدرين المجموعة الطريق بعد كده بيبقى أسهل شوية في الأدوار الجاية.

وقال أيضا: من أول دور المجموعات والزمالك بيلعب على الصدارة، وتعادل كايزر تشيفز أثّر شوية لكن رجعنا تاني واعتلينا القمة.

واصل: هدفنا دلوقتي الفوز في ماتش زيسكو وماتش كايزر تشيفز علشان نحافظ على الصدارة.

وأكمل: إيقاف القيد بيأثر على أي فريق، بس إحنا عندنا لاعيبة على أعلى مستوى وقادرين يشيلوا المسؤولية.

وأتم: أنا واثق في كل اللعيبة الموجودين في الفريق وقدرتهم إنهم يحققوا المطلوب.

واستطرد: زيسكو فريق كويس جدًا وعنده لاعيبة مميزة، واتفرجت لهم على ماتشات كتير لكن سوء الحظ وقف قدامهم في بعض المباريات.

واختتم حديثه قائلا: أتمنى الماتش يطلع قوي فنيًا وممتع للفريقين والمواجهة دي هتحدد بشكل كبير مين هيكون متصدر المجموعة وسط المنافسة مع المصري وكايزر تشيفز.