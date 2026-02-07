قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. بعد قليل
تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري
وفاة المستشار سامي بريك مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب سابقا
نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان
تمرد شيكوبانزا.. إيقاف وغرامة وعرض للبيع | قرارات صارمة في الزمالك
واثقين في لاعبي الزمالك.. معتمد جمال يعلق على مشاكل إيقاف القيد
زيلينسكي: أمريكا تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف
العراق.. السفارة الأمريكية تبلغ عن تفجير مسيطر عليه بمركز الدعم الدبلوماسي
تاجرى مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه فى شراء عقارات
الدفاع الروسية: تحرير تشوجونوفكا بمقاطعة خاركوف وتدمير 168 مسيرة أوكرانية
دعاء أواخر شعبان .. 15 كلمة للرزق وبلوغ رمضان بالتوبة
عمالقة التكنولوجيا يضخون 650 مليار دولار في سباق الذكاء الاصطناعي
معتمد جمال: مباراة الزمالك وزيسكو مش عادية وهتحدد مصير الصدارة

يسري غازي

علق معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مباراة زيسكو الزامبي المقرر إقامتها غدا الأحد فى إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفا عصر غد الأحد على نظيره فريق زيسكو الزامبي فى إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

قال معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة زيسكو:إحنا داخلين ماتش زيسكو وهو مهم جدًا بالنسبة لنا في مشوار الكونفدرالية ومش مباراة عادية.

 تابع: استعدينا كويس قوي للقاء، وهدفنا نكسب زيسكو وبعدها كايزر تشيفز علشان نتأهل ونطلع على صدارة المجموعة.

أضاف:  لما نكون متصدرين المجموعة الطريق بعد كده بيبقى أسهل شوية في الأدوار الجاية.

 وقال أيضا: من أول دور المجموعات والزمالك بيلعب على الصدارة، وتعادل كايزر تشيفز أثّر شوية لكن رجعنا تاني واعتلينا القمة.

واصل: هدفنا دلوقتي الفوز في ماتش زيسكو وماتش كايزر تشيفز علشان نحافظ على الصدارة.

وأكمل:  إيقاف القيد بيأثر على أي فريق، بس إحنا عندنا لاعيبة على أعلى مستوى وقادرين يشيلوا المسؤولية.

وأتم: أنا واثق في كل اللعيبة الموجودين في الفريق وقدرتهم إنهم يحققوا المطلوب.

واستطرد: زيسكو فريق كويس جدًا وعنده لاعيبة مميزة، واتفرجت لهم على ماتشات كتير لكن سوء الحظ وقف قدامهم في بعض المباريات.

واختتم حديثه قائلا: أتمنى الماتش يطلع قوي فنيًا وممتع للفريقين والمواجهة دي هتحدد بشكل كبير مين هيكون متصدر المجموعة وسط المنافسة مع المصري وكايزر تشيفز.

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

عمرو زكى

أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

علم مصر

قبل قمة الاتحاد الأفريقي.. مصر تواصل التحرك المتكامل بمسارات السلم والأمن والتنمية

ترامب

وزير الطاقة الأمريكي: أسعار النفط تمنح ترامب نفوذا على إيران

خاركيف

الجيش الروسي يسيطر على منطقة جديدة في خاركيف ويستهدف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

