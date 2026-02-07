وفاة المستشار سامي بريك مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب سابقا

توفى المستشار سامي بريك، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع سابقا، ورئيس محكمة جنايات طنطا حاليا، بعد مسيرة قضائية حافلة بالعطاء، تولى خلالها العديد من المناصب البارزة داخل سلك القضاء، وأسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.



ونعى شقيق المستشار سامي بريك، وكتب عبر «فيس بوك»: «العظماء لا يموتون، توفي اليوم إلى رحمة الله تعالى والدي وأخويا وكل حياتي الرجل المخلص الأمير المستشار سامي بريك، ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي».

وأضاف أن إقامة اصلاة الجنازة عقب صلاة العصر اليوم في عزبة بريك التابعة لمركز منوف، عقب استخراج تصاريح الدفن من المستشفى لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، بينما العزاء سيكون غدا الأحد بنفس العزبة.