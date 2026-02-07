بعد الهجوم عليها| النائبة أميرة صابر: سأتبرع بأعضائي بعد الوفاة..وكتبت وصيتي و سأوثقها في أقرب وقت

تعرضت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الساعات القليلة الماضية، لهجوم واسع بعد إعلانها التقدم باقتراح برغبة لرئيس مجلس الشيوخ يتيح التبرع بالجلود البشرية بعد الوفاة، جاء ذلك وسط جدل كبير حول فكرة التبرع وحقيقة تطبيق القوانين المنظمة للأعضاء والأنسجة البشرية، ما دفعها للتوضيح وشرح أهداف المقترح الإنساني .

و علقت" صابر" في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” على هجوم الكثيرين على هذا المقترح ، قائلة:" الناس اجتزأت الكلام من سياقه"، موضحة أن قوانين التبرع بالأعضاء موجودة بالفعل، إلا أن تطبيقها يواجه بعض المعوقات.

وأعلنت عضو الشيوخ عن أنها ستتبرع بجلدها وأعضائها بعد وفاتها، مشيرة إلى أنها كتبت وصيتها وستقوم بتوثيقها في أقرب وقت، في خطوة تعكس حرصها على دعم ثقافة التبرع وحماية حياة المرضى المحتاجين.