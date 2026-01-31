النيابة الإدارية تباشر الإشراف على المرحلة الثانية من انتخابات نقابات المحامين الفرعية

باشرت النيابة الإدارية، اليوم “السبت”، الإشراف القضائي على المرحلة الثانية من انتخابات مجالس إدارات نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية.

وتُجرى المرحلة الثانية من الانتخابات في ١٨ نقابة فرعية، موزعة على ١٠ محافظات وهي: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، مرسى مطروح، السويس، أسوان»، وذلك تحت إشراف قضائي كامل من عدد (٣٩٨) مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم (٧١١) من أعضاء الجهاز الإداري، من خلال (٣٢٣) لجنة انتخابية فرعية، فضلًا عن (١٨) لجنة عامة بالمحافظات التي يُجرى فيها الانتخاب خلال هذه المرحلة.

جدير بالذكر أن النيابة الإدارية كانت قد باشرت الإشراف القضائي على انتخابات رئاسة حزب الوفد التي جرت أمس الجمعة ٣٠ يناير الجاري، وذلك من خلال منظومة الانتخابات المميكنة وباستخدام برنامج التصويت الإلكتروني الذي سبق للنيابة وأن قامت بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITEDA"، وذلك استمرارًا لما تقوم به النيابة الإدارية من دور بالغ الأهمية في ضمان حسن سير العملية الانتخابية وتحقيق الشفافية والنزاهة في كافة مراحل العملية الانتخابية لمختلف الجهات والنقابات والأحزاب والأندية والهيئات الشبابية.