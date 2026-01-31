لأول مرة .. سيسكو العالمية تنشئ أول Cisco Academy بتجارة عين شمس

تُعلن جامعة عين شمس عن إطلاق شراكة استراتيجية غير مسبوقة مع شركة "سيسكو" العالمية، لتصبح جامعة عين شمس اول جامعة تحتضن أكاديمية سيسكو Cisco Academy داخل حرمها الجامعي بحرم كلية التجارة في خطوة ريادية تؤكد حرص الجامعة على مواكبة مستقبل التعليم وسوق العمل، وتعزيزاً للتوجه الوطني نحو تمكين الشباب بالمهارات الرقمية الحديثة، وفتح آفاق تعليمية وتدريبية متطورة أمام طلاب الكلية.

وانطلاقاً من هذه الشراكة، تعلن الجامعة عن فتح باب التسجيل في مسابقة شركة سيسكو (Cisco) العالمية لجميع طلاب وخريجي كلية التجارة، بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وبالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتهدف المسابقة إلى تأهيل الطلاب بالمهارات الرقمية الأساسية التي باتت عماد سوق العمل الحديث، مما يدمج التميز الأكاديمي بالتطبيق التكنولوجي العملي.

سيحظى الفريق الفائز بالمركز الأول بجائزة استثنائية رحلة ممولة بالكامل إلى إسبانيا لحضور مباراة في ملعب سانتياغو بيرنابيو الشهير، معايشةً لتجربة ثقافية ورياضية عالمية، كتتويج لتفوقهم التكنولوجي.

كما تُمثل المشاركة في المسابقة فرصة قيمة للحصول على شهادات دولية معتمدة من "سيسكو" تُضاف إلى السيرة الذاتية، واكتساب مهارات رقمية عملية عالية القيمة في جميع القطاعات، بالإضافة إلى فرصة الانضمام إلى مجتمع النخبة من خلال أكاديمية سيسكو التي أُنشئت حديثاً داخل الكلية، وذلك بخلاف فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وزيارة ريال مدريد.

ــــــــــــــ

للاشتراك، اختر مسارك وابدأ رحلتك من الروابط الرسمية أدناه:

• مقدمة في الأمن السيبراني: https://bit.ly/45BltXI

• مقدمة إلى الذكاء الاصطناعي الحديث: https://bit.ly/4qOyN3J

• مقدمة في إنترنت الأشياء والتحول الرقمي: https://bit.ly/4ajAJLr

• التوعية بالسلامة والأمن الرقميين: https://bit.ly/45Awl8h

• أساسيات الشبكات: https://bit.ly/4qNyaaB

• أساسيات الشبكات الصناعية: https://bit.ly/3ZE57dn