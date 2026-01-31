قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ويتكوف بعد اجتماعاته مع مبعوث بوتين: روسيا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا
يناقشه البرلمان الأسبوع الجاري.. شروط جديدة للقيد بنقابة المهن الرياضية| تفاصيل
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم
نور أشرف لاعب إنبي ومنتخب مصر تحت 17 سنة يخوض فترة معايشة في نادي سالزبورج النمساوي
شعبة المحمول تكشف عن حقيقة موقفها من ضريبة الموبايل للمصريين بالخارج
البرلمان يناقش انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار .. الثلاثاء
أحمد عيد: التزمنا بتعليمات الجهاز الفني أمام يانج أفريكانز.. وارتداء قميص الأهلي فخر كبير
دعوات في أستراليا لاعتقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي وفتح تحقيق جنائي بحقه
تطور جديد في الإيجار القديم .. ماذا ينتظر ملايين المستأجرين بعد أيام؟
قريبا.. التنظيم والإدارة يعلن مسابقات جديدة لشغل وظائف بالأزهر و4 وزارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فضيحة أمنية بإسرائيل .. توقيف قريب رئيس الشاباك على خلفية تهريب بضائع إلى غزة

رئيس الشاباك ديفيد زيني
رئيس الشاباك ديفيد زيني
فرناس حفظي

أوقفت السلطات الإسرائيلية قريب ديفيد زيني، رئيس جهاز الشاباك، بشبهة تهريب بضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة مقابل المال، في قضية سمحت محكمة الصلح في عسقلان بالنشر الجزئي عنها بعد طلب صحيفة "هآرتس".

وبحسب ما تم الإفصاح عنه، لا علاقة لرئيس الشاباك بالشبهات المنسوبة، بينما خضع المشتبه فيه لتحقيق أقل صرامة بسبب علاقته العائلية بزيني. وتبين أن القضية تتعلق بشبكة تهريب تضم عدة أشخاص قاموا بنقل بضائع محظورة بقيمة مئات آلاف الشواقل إلى غزة، ما قد يعزز اقتصاد حركة حماس، بحسب تحذيرات الجيش الإسرائيلي.


ولضمان نزاهة التحقيق، تم عزل زيني عن القضية، وتولت الشرطة التحقيق في المشتبه فيه، من جانبها، طالبت لجنة غرونيس، المشرفة على تعيين كبار المسؤولين، بمحاسبة رئيس الشاباك إذا كانت الصلة بينه وبين المشتبه فيه كبيرة.
من جهته، نفت عائلة زيني التهم ووصفتها بأنها مفبركة بهدف الإضرار بالمشتبه فيه وعائلته.

السلطات الإسرائيلية قريب ديفيد زيني رئيس جهاز الشاباك إسرائيل تهريب بضائع رئيس الشاباك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

ترشيحاتنا

أرشيفية

شرطة غزة: قصف الاحتلال المقرات بالقطاع انتهاكا وعرقلة للخدمات

الجيش الأمريكي

مسؤول بالولايات المتحدة: الانفجارات في إيران لا صلة لها بالجيش الأمريكي

لبنان

الجيش الإسرائيلي: قضينا على عنصر من حزب الله في جنوب لبنان

بالصور

أخطاء شائعة نرتكبها عند شرب الماء.. تضر صحتك دون أن تشعر

أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد