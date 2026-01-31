فضيحة أمنية بإسرائيل .. توقيف قريب رئيس الشاباك على خلفية تهريب بضائع إلى غزة

أوقفت السلطات الإسرائيلية قريب ديفيد زيني، رئيس جهاز الشاباك، بشبهة تهريب بضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة مقابل المال، في قضية سمحت محكمة الصلح في عسقلان بالنشر الجزئي عنها بعد طلب صحيفة "هآرتس".

وبحسب ما تم الإفصاح عنه، لا علاقة لرئيس الشاباك بالشبهات المنسوبة، بينما خضع المشتبه فيه لتحقيق أقل صرامة بسبب علاقته العائلية بزيني. وتبين أن القضية تتعلق بشبكة تهريب تضم عدة أشخاص قاموا بنقل بضائع محظورة بقيمة مئات آلاف الشواقل إلى غزة، ما قد يعزز اقتصاد حركة حماس، بحسب تحذيرات الجيش الإسرائيلي.



ولضمان نزاهة التحقيق، تم عزل زيني عن القضية، وتولت الشرطة التحقيق في المشتبه فيه، من جانبها، طالبت لجنة غرونيس، المشرفة على تعيين كبار المسؤولين، بمحاسبة رئيس الشاباك إذا كانت الصلة بينه وبين المشتبه فيه كبيرة.

من جهته، نفت عائلة زيني التهم ووصفتها بأنها مفبركة بهدف الإضرار بالمشتبه فيه وعائلته.