قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قدرات جبارة وإنهاء الهجمات.. مميزات إيلتسين كامويش صفقة الأهلي الجديدة
قائد الجيش الإيراني يحذر من أي هجوم ويؤكد أن بلاده في حالة تأهب قصوى
الأهلي يحتفي بمهاجمه الجديد الأنجولي يلسين كامويش في معقل الأساطير
مصطفى محمد أساسيا.. تشكيل نانت ضد لوريان في الدوري الفرنسي
دفاع وهجوم ووسط.. 6 نجوم سوبر.. صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن صفقة كامويش
محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1٪
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح في هذه المناطق
ويتكوف بعد اجتماعاته مع مبعوث بوتين: روسيا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا
يناقشه البرلمان الأسبوع الجاري.. شروط جديدة للقيد بنقابة المهن الرياضية| تفاصيل
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن صفقة كامويش

كامويش
كامويش
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن نجاح صفقة الأنجولي يلسين كامويش مع الأهلي.

يلسين كامويش 

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هل تتوقع نجاحه أم لا ؟" 

أعلن النادي الأهلي عن انضمام الأنجولي يلسين كامويش قادما من نادي نادي ترومسو النرويجي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء، وقام النادي بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بضم اللاعب.

وغادرت  بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب أمان في زانزبار، متوجهة إلى مطار عبيد أمان للعودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة يانج أفريكانز.

يعود فريق الكرة إلى القاهرة بتعادل إيجابي أمام يانج أفريكانز بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب أمان بتنزانيا في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يتصدر الأهلي قمة المجموعة الثانية برصيد ٨ نقاط من ٤ مباريات خاضها الفريق في مرحلة المجموعات.

كامويش الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

ترشيحاتنا

منتخب سلة الكراسي المتحركة

مصر تهزم سوريا 70-45 وتحقق انطلاقة قوية بالبطولة العربية لسلة الكراسي المتحركة

بايرن ميونخ

هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام هامبورج في البوندسليجا

بورنموث

بورنموث يفوز على وولفرهامبتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

بالصور

أخطاء شائعة نرتكبها عند شرب الماء.. تضر صحتك دون أن تشعر

أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد