مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن صفقة كامويش

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن نجاح صفقة الأنجولي يلسين كامويش مع الأهلي.

يلسين كامويش

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هل تتوقع نجاحه أم لا ؟"

أعلن النادي الأهلي عن انضمام الأنجولي يلسين كامويش قادما من نادي نادي ترومسو النرويجي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء، وقام النادي بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بضم اللاعب.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب أمان في زانزبار، متوجهة إلى مطار عبيد أمان للعودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة يانج أفريكانز.

يعود فريق الكرة إلى القاهرة بتعادل إيجابي أمام يانج أفريكانز بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب أمان بتنزانيا في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يتصدر الأهلي قمة المجموعة الثانية برصيد ٨ نقاط من ٤ مباريات خاضها الفريق في مرحلة المجموعات.