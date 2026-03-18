ناقد: علي صبحي قدم في " عرض وطلب" أفضل أدواره الفنية

أشاد الناقد محمود عبد الشكور ، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالفنان علي صبحي.

وقال عبد الشكور: دور كابونجا في حلقات " عرض وطلب "من أفضل أدوار علي صبحي.

الشخصية ثرية وصعبة ومليئة بالتناقضات، حبسجي وسمسار أعضاء، ولكنه إنسان تظهر مشاعره بعد مقتل صديقه زعزوع / زقزوق، يكتشف هوان الغلابة التي لن تحل مشاكلهم أموال الدنيا، وكأن موت صديقه، وظهور ابنة الصديق الصغيرة، قد أطلقا في داخله كل المشاعر الجميلة، التي سحقها الفقر وأكل العيش.

وتابع محمود عبد الشكور : مشاهد كابونجا في وداع صديقه من أفضل مشاهد الدراما الرمضانية، وهذه الثنائية الغريبة، وتحولات كابونجا الصادقة، يجسدها صبحي ببراعة، باحساس وموهبة وأداء مشخصاتي كبير.