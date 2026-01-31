أحمد عيد: ارتداء قميص الأهلي فخر كبير والتعادل أمام يانج أفريكانز نتيجة مرضية

أكد أحمد عيد، لاعب النادي الأهلي، أن الفريق يدخل جميع مبارياته بهدف تحقيق الفوز، مُشيرًا إلى أن نتيجة التعادل أمام يانج أفريكانز التنزاني مُرضية إلى حد كبير في ظل صعوبة الأجواء وارتفاع درجة الحرارة في تنزانيا.

أحمد عيد



وأصاف "عيد"، أن جميع اللاعبين إلتزموا بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني خلال اللقاء، وقدموا أداءً جيدًا رغم ضغط المباريات المتواصل على الصعيدين المحلي والقاري.

وشدد "عيد" على أن الأهلي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وإسعاد جماهيره في الفترة المقبلة.

وتابع: "ارتداء قميص الأهلي شرف وفخر كبير بالنسبة له، خاصةً أنه سبق له اللعب بقميص النادي في سن مبكرة، معربًا عن تطلعه للتتويج بجميع البطولات مع الفريق.

وتعادل الأهلي مع مستضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، السبت، على ملعب أماني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن تصل بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة منتصف الليل، حيث يبدأ الفريق، الاستعدادا لمواجهة البنك الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.