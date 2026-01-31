عبدالله السعيد يعود .. قائمة الزمالك ضد المصري فى الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي ستخوض مباراة المصري المقرر لها غدًا الأحد على ستاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – أحمد مجدي - محمد إبراهيم- بارون أوشينج.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد السيد – عبد الله السعيد - محمد حمد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد حمدي - آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم : سيف الجزيري – ناصر منسي – عدي الدباغ.