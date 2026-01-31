الزمالك يواجه المصري بالكونفدرالية… عودة قوية لثنائي الأبيض هل تكفي لتخطي عقبة الفريق البورسعيدي؟

يستعد الزمالك لمواجهة مصيرية أمام المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد أن اختتم الفريق تدريباته اليوم السبت على ملعب الكلية الحربية وسط أجواء من التركيز والانضباط.

اللقاء المرتقب يمثل فرصة للأبيض لتعزيز فرصه في التأهل وسط عودة نجوم الفريق المصابين واستعداد الجهاز الفني بتحديد الخطة المثالية لضمان السيطرة على المباراة.

موعد المباراة والرحلة إلى السويس

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المصري غدًا الأحد، على ملعب السويس الجديد حيث يدخل الفريق الأبيض في معسكر مغلق فور انتهاء المران الختامي، ضمن التحضيرات النهائية للمواجهة المرتقبة، التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة على التأهل للدور التالي.

معتمد جمال يضع اللمسات الأخيرة على الخطة الفنية

وضع معتمد جمال المدير الفني للفريق اللمسات الأخيرة على خطة المباراة مع التركيز على اختيار التشكيل الأنسب، وتنفيذ الاستراتيجية الفنية التي تأمل الإدارة الجماهيرية أن تمنح الزمالك الأفضلية أمام المصري البورسعيدي.

معتمد جمال وابراهيم صلاح

الزمالك بالكحلي والمصري بالأبيض

أظهر الاجتماع الفني للمباراة أن الزمالك سيرتدي زيه البديل المكون من القميص الكحلي والشورت الكحلي، بينما سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

في المقابل، سيظهر المصري البورسعيدي بالزي الأساسي المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، فيما يرتدي حارس مرماه اللون السماوي.

حضر الاجتماع من الزمالك محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، ومحمد حسني مسؤول المهمات.

عودة أحمد ربيع بعد تعافيه من الإصابة

شارك أحمد ربيع لاعب وسط الفريق في جزء من تدريبات الجمعة، بعد شفائه من الإصابة في العضلة الضامة التي أبعدته عن الملاعب لفترة.

وخاض ربيع تدريبات بدنية وخفيفة بالكرة تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية الكاملة.

أحمد ربيع

مشاركة محمود بنتايج في التدريبات الجماعية

كما انضم المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق إلى التدريبات الجماعية، حيث أدى الفقرات البدنية والفنية والخططية بشكل طبيعي، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المصري.