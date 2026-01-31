قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
إحالة 31 متهمًا لمحكمة الجنح في واقعة مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية للغات
القرار اتاخد في الطيارة: الأهلي: لاتراجع عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
رياضة

الزمالك يواجه المصري بالكونفدرالية… عودة قوية لثنائي الأبيض هل تكفي لتخطي عقبة الفريق البورسعيدي؟

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
منتصر الرفاعي

يستعد الزمالك لمواجهة مصيرية أمام المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد أن اختتم الفريق تدريباته اليوم السبت على ملعب الكلية الحربية وسط أجواء من التركيز والانضباط. 

اللقاء المرتقب يمثل فرصة للأبيض لتعزيز فرصه في التأهل وسط عودة نجوم الفريق المصابين واستعداد الجهاز الفني بتحديد الخطة المثالية لضمان السيطرة على المباراة.

موعد المباراة والرحلة إلى السويس

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المصري غدًا الأحد، على ملعب السويس الجديد حيث يدخل الفريق الأبيض في معسكر مغلق فور انتهاء المران الختامي، ضمن التحضيرات النهائية للمواجهة المرتقبة، التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة على التأهل للدور التالي.

معتمد جمال يضع اللمسات الأخيرة على الخطة الفنية

وضع معتمد جمال المدير الفني للفريق اللمسات الأخيرة على خطة المباراة مع التركيز على اختيار التشكيل الأنسب، وتنفيذ الاستراتيجية الفنية التي تأمل الإدارة الجماهيرية أن تمنح الزمالك الأفضلية أمام المصري البورسعيدي.

معتمد جمال وابراهيم صلاح

الزمالك بالكحلي والمصري بالأبيض

أظهر الاجتماع الفني للمباراة أن الزمالك سيرتدي زيه البديل المكون من القميص الكحلي والشورت الكحلي، بينما سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي. 

في المقابل، سيظهر المصري البورسعيدي بالزي الأساسي المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، فيما يرتدي حارس مرماه اللون السماوي.
حضر الاجتماع من الزمالك محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، ومحمد حسني مسؤول المهمات.

عودة أحمد ربيع بعد تعافيه من الإصابة

شارك أحمد ربيع لاعب وسط الفريق في جزء من تدريبات الجمعة، بعد شفائه من الإصابة في العضلة الضامة التي أبعدته عن الملاعب لفترة. 

وخاض ربيع تدريبات بدنية وخفيفة بالكرة تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية الكاملة.

أحمد ربيع

مشاركة محمود بنتايج في التدريبات الجماعية

كما انضم المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق إلى التدريبات الجماعية، حيث أدى الفقرات البدنية والفنية والخططية بشكل طبيعي، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المصري.

محمود بنتايج
الزمالك المصري البورسعيدي كأس الكونفدرالية الأفريقية معتمد جمال عودة أحمد ربيع محمود بنتايج

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

جانب من الاجتماع

وزير الإسكان يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والمداخل بمدينة الشيخ زايد

اقتصاد

الرئيس السيسي يطمئن المصريين بشأن الوضع الداخلي.. تحسن اقتصادي وفرص استثمار واعدة .. نواب: رسالة ثقة للمستثمرين

جانب من الجولة

وزير الإسكان يتفقد مشروع رفع كفاءة محطة تنقية مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد

بالصور

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

