مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: إيران لديها «قادة مُحتملون» قادرون على فتح باب الدبلوماسية

أكد داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، وجود قادة بديلين في إيران قادرين على فتح باب الدبلوماسية.

وعند سؤاله عما إذا كانت إسرائيل قد حددت أي قادة إيرانيين مستعدة للتفاوض معهم، امتنع دانون عن ذكر أسماء، لكنه أوضح وجود مثل هذه الشخصيات.

وقال “دانون” في مقابلة مع شبكة CNN: "نعم، هناك قادة محتملون في إيران اليوم قادرون على قيادة البلاد في الاتجاه الصحيح، واستخدام الموارد لتحقيق الازدهار، وتطوير البنية التحتية، بدلاً من إرسال صواريخ باليستية إلى جميع جيرانها وإغلاق مضيق هرمز".

وأضاف: "لذا، نعم، نحن نؤمن ونعلم أن لديكم خيارات أخرى في إيران".

لكن “دانون” أضاف أن أي مسار دبلوماسي سيتوقف على تغيير في توجه القيادة.

وقال: "لكن إذا سنحت الفرصة ورأينا شخصاً مستعداً لتغيير المسار، فنحن نؤمن بالدبلوماسية وندرك أن المرحلة التالية، بعد إعادة استهداف هذا النظام، ستكون استخدام الدبلوماسية والتدابير السلمية".