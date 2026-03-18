الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من الاتهام إلى التكريم .. ممر شرفي لمُعتمر مصري بعد ثبوت براءته يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
أحمد العيسوي

في واقعة إنسانية لافتة حملت الكثير من الدلالات، تحوّلت لحظات التوتر التي عاشها معتمر مصري خلال رحلته لأداء مناسك العمرة إلى مشهد احتفالي مهيب، بعد أن أثبتت براءته من اتهامات بالسرقة. الواقعة، التي شهدت تضامنًا واسعًا من معتمرين مصريين، أبرزت روح التكاتف التي يتميز بها المصريون، خاصة في أوقات الشدة.

بداية الأزمة.. اتهام مفاجئ واعتداء
بدأت القصة عندما تعرّض معتمر مصري لاتهام بالسرقة من قبل صاحب أحد المحال في المملكة العربية السعودية. ولم يتوقف الأمر عند الاتهام فقط، بل تطوّر إلى اعتداء جسدي عليه من قبل صاحب المحل وعدد من العاملين لديه، في مشهد أثار حالة من الغضب والاستياء بين المتواجدين.

تضامن فوري من المعتمرين المصريين
سرعان ما تجمّع عدد من المعتمرين المصريين حول مواطنهم، رافضين ما تعرّض له من اتهام واعتداء، ومؤكدين ضرورة انتظار ظهور الحقيقة. وكان لافتًا الدور الكبير الذي لعبته السيدات المصريات، حيث ظهرن في الفيديوهات المتداولة وهن يدافعن عن المعتمر ويطالبن بإنصافه، في مشهد عكس قوة الشخصية المصرية وروح الدعم غير المشروط.

التحقيقات تكشف الحقيقة
مع تدخل الجهات الأمنية ومراجعة كاميرات المراقبة، انقلبت الموازين تمامًا، حيث أثبتت التسجيلات براءة المعتمر المصري من التهمة المنسوبة إليه. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب المحل والعاملين الذين تورطوا في الاعتداء.

ممر شرفي احتفالًا بالبراءة
عقب إعلان البراءة، تحوّل المشهد إلى لحظة احتفالية مؤثرة، حيث اصطف المعتمرون المصريون في ممر شرفي لاستقبال زميلهم، تعبيرًا عن فرحتهم بظهور الحقيقة. وتعالت الهتافات والتصفيق، في لقطة جسدت روح الأخوة والانتماء.

تفاعل واسع على مواقع التواصل
أثارت الواقعة ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن فخرهم بالموقف. وأشاد البعض بمعدن المصريين، مؤكدين أن «المصريين يقفون دائمًا بجانب بعضهم البعض»، فيما ركّز آخرون على الدور البارز للمرأة المصرية، واصفين إياها بأنها «السند الحقيقي وقت الأزمات».

ختامًا
تكشف هذه الواقعة، رغم بدايتها المؤلمة، عن وجهٍ مشرقٍ للمجتمع المصري، حيث تتجلى قيم التضامن والدعم في أصعب اللحظات. وبينما أثبتت الكاميرات براءة المعتمر، أثبت المصريون مرة أخرى أن وحدتهم وتكاتفهم هما قوتهم الحقيقية، داخل الوطن وخارجه.

نيللى كريم ومها نصار واحمد سعيد عبد الغني
