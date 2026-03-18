إنذار نووي في إيران .. قذيفة تضرب محطة بوشهر دون إصابات

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سقوط "قذيفة معادية" على موقع محطة بوشهر للطاقة النووية غرب إيران أمس الثلاثاء، دون وقوع إصابات أو أضرار في المنشأة.

وفي بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية، أكدت المنظمة أن مركز السلامة النووية في البلاد تحقق من الحادث، وخلص إلى أنه "لم يتسبب في أي أضرار مالية أو فنية أو بشرية"، مضيفةً أنه "لم يتضرر أي جزء من المحطة".

وذكرت المنظمة أن القذيفة سقطت على أرض المحطة حوالي الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، دون تحديد الدولة التي تقف وراء الهجوم.

وجاء في البيان: "إن مثل هذه الأعمال تخالف جميع اللوائح الدولية المتعلقة بحصانة المنشآت النووية من الهجمات العسكرية، وقد تكون لها عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها على المنطقة بأسرها، بما في ذلك دول الخليج العربي".