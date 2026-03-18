تعطل قطار تل أبيب .. ارتفاع حصيلة الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 7 قتــلى ومصابين

أعلنت سلطات دولة الاحتلال، عن مقتـ.ـل رجل وامرأة في السبعينيات بمستوطنة رامات جان، جنوب تل أبيب بعد إصابتهما بشظايا صواريخ إيرانية فجر الأربعاء.

وأفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلية بإصابة 5 آخرين بجروح طفيفة خلال الهجوم، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم الإبلاغ عن ثمانية مواقع يُشتبه في سقوط شظايا فيها عقب القصف الصاروخي.

وأفادت سكك حديد إسرائيل بسقوط شظايا بالقرب من محطة قطار مركز سافيدور في تل أبيب، مما أدى إلى بعض الأضرار في أرصفة المحطة.

وتم تعليق حركة القطارات من وإلى المحطة، مع توفير خدمة نقل مكوكية بين هرتسليا ومركز سافيدور في تل أبيب ومطار بن غوريون.

كما أصيبت مركبة تابعة لمنظمة نجمة داود الحمراء، كانت تعمل في وسط إسرائيل، بشظايا ناجمة عن اعتراضات صاروخية.