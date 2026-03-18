تصعيد خطير في لبنان .. قتـ.ـلى سوريون ومصابون بعد سلسلة غارات إسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء مقتل 4 سوريين جراء غارة إسرائيلية على بلدة جبشيت في قضاء النبطية.

وأضافت الصحة اللبنانية في بيان، أن 4 مواطنين قتلوا وأصيب 7 آخرين من جراء غارة إسرائيلية على بعلبك.

وفي السياق نفسه، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة زقاق البلاط في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتلقت إسرائيل ضربة موجعة، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء عن دمار هائل في محطة قطار في تل أبيب بعد إطلاق الصواريخ من إيران.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء أن إيران أطلقت وابلًا جديدًا من الصواريخ على إسرائيل، وصفارات الإنذار تدوي في وسط البلاد، ومنطقة القدس، وأجزاء واسعة من الضفة الغربية، وبعض المناطق في جنوب إسرائيل.

يأتي ذلك تزامنًا مع تأكيد طهران، مقتل رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بعد أن أعلنت إسرائيل مقتله في غارة جوية.