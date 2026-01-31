قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم
نور أشرف لاعب إنبي ومنتخب مصر تحت 17 سنة يخوض فترة معايشة في نادي سالزبورج النمساوي
شعبة المحمول تكشف عن حقيقة موقفها من ضريبة الموبايل للمصريين بالخارج
البرلمان يناقش انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار .. الثلاثاء
أحمد عيد: التزمنا بتعليمات الجهاز الفني أمام يانج أفريكانز.. وارتداء قميص الأهلي فخر كبير
دعوات في أستراليا لاعتقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي وفتح تحقيق جنائي بحقه
تطور جديد في الإيجار القديم .. ماذا ينتظر ملايين المستأجرين بعد أيام؟
قريبا.. التنظيم والإدارة يعلن مسابقات جديدة لشغل وظائف بالأزهر و4 وزارات
بالأسماء.. فصل 6 طالبات بكلية علوم الرياضة بجامعة بنها | اعرف السبب
أزمة إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك.. مقترح جديد يثير الجدل وأحمد موسى يعلق على القرار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الوداد واتحاد الجزائر تسعي لتأكيد التفوق ومهمة صعبة للزمالك وبلوزداد ببطولة الكونفدرالية

فريق الزمالك
فريق الزمالك
عبدالحكيم أبو علم

تسعي فرق إتحاد العاصمة الجزائري والوداد البيضاوي المغربي الي تأكيد تفوقهم الكاسح وحجز مقاعدهم في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية حين يحل الأول ضيفا علي دجوليبا والثاني علي مانيما يونيون في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، وتقام مباريات تلك الجولة علي يوم واحد غداً حيث يلتقي فريق ستيلينبوش نظيره شباب بلوزداد ، واوتوهو مع بلاك ستارز، كايزر تشيفز مع زيسكو يونايتد ، مانيما يونيون مع الوداد ، عزام ونيروبي يونايتد ، المصري والزمالك ، اولمبيك اسفي وسان بيدرو ، دجوليبا مع اتحاد العاصمة الجزائري.

ويتصدر اتحاد الجزائر ترتيب المجموعة الأولي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات حيث سجل لاعبوه 6 اهداف ولم يمني مرماه سوي بهدفين ، والفوز اليوم يمنحه بطاقة التأهل مباشرة الي ربع نهائي البطولة دون الإنتظار لأي شئ ، ورغم تأخر اتحاد العاصمة الجزائري في الدوري المحلي بفارق 12 نقطة كاملة عن المتصدر مولودية الجزائر ولكنه يتوهج قاريا بصورة لافته وهو يخطو بشكل ثابت لإستعادة اللقب الذي حصده في 2023.

ويسعي الوداد البيضاوي المغربي ايضا الي استمرار رحلته نحو تحقيق لقبه الأول  ببطولة الكونفدرالية حيث أنه توج باللقب بشكله ومسماه القديم عام 2002، ويتصدر الوداد جدول ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة ايضا بالفوز في 3 مباريات وحصد 9 نقاط وسجل لاعبوه 5 اهداف ولم يسكن شباكه اي هدف، ويحل الوداد ضيفا ثقيلا علي مانيما يونيون صاحب المركز الثاني في المجموعة ب6 نقاط بينما يأتي فريق عزام في المركز الثالث ب3 نقاط وأخيرا نيروبي يونايتد بلا نقاط.

ورغم صعوبة مهمة الوداد كون المباراة خارج ملعبه لكن التطور الكبير في المستوي يجعله مؤهلا لتحقيق الفوز وحجز مقعده في ربع نهائي البطولة مبكرا .

وفي المجموعة الثالثة سيكون شباب بلوزداد في مهمة صعبة للغاية حين يحل ضيفا علي ستيلينبوش بجنوب أفريقيا وهو مفاجأة النسخة الماضية من البطولة الماضية، ويتصدر بلوزداد جدول ترتيب تلك المجموعة المشتعله في المنافسة ب6 نقاط بعد الفوز في مباراتين والخسارة في مواجهة يليه فريق ستيلينبوش باربع نقاط بالفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في مواجهة ايضا ثم بلاك ستارز ب4 نقاط ايضا وأخيرا اوتوهو بثلاث نقاط .

وتملك كل فرق تلك المجموعة فرصة التأهل لربع نهائي البطولة ونقاط أي مباراة قادره علي تغيير البوصله تماما وترجيح الكفة ولذلك فأن مهمة بلوزداد لن تكون سهله في المباريات الثلاث المبتقية ، بينما تشهد المجموعة الرابعة ديربي مصري مكرر في العامين الأخيرين حيث يستضيف المصري نظيره الزمالك ، فيما يلتقي كايزر تشيفز نظيره زيسكو يونايتد، ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب تلك المجموعة ب7 نقاط يليه الزمالك ب5 نقاط ثم كايزر تشيفز ب4 نقاط وأخيرا زيسكو بلا نقاط .

ويدرك فريق الزمالك ان مواجهة المصري ستكون صعبة ليست بسبب الظروف التي يمر بها ولكن لأن اي نتيجة بخلاف الفوز ستزيد من صعوبة مهمته وتعقد الحسابات في تلك المجموعة خاصة حال الفوز المتوقع لكايزر تشيفز الذي يستضيف زيسكو بملعب الأول .

بطولة الكونفدرالية الوداد البيضاوي المغربي الزمالك المصري البورسعيدي كرة القدم

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

ويتكوف

ويتكوف: مباحثات مثمرة مع المبعوث الروسي حول النزاع الأوكراني

الحرس الثوري الإيراني

ماهر نقولا: الموقف الأوروبي من الحرس الثوري الإيراني يتسم بالتناقض

ترامب

شايا: واشنطن تريد تعديل سلوك إيران وليس إسقاط نظامها

أخطاء شائعة نرتكبها عند شرب الماء.. تضر صحتك دون أن تشعر

أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

