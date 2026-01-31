الوداد واتحاد الجزائر تسعي لتأكيد التفوق ومهمة صعبة للزمالك وبلوزداد ببطولة الكونفدرالية

تسعي فرق إتحاد العاصمة الجزائري والوداد البيضاوي المغربي الي تأكيد تفوقهم الكاسح وحجز مقاعدهم في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية حين يحل الأول ضيفا علي دجوليبا والثاني علي مانيما يونيون في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، وتقام مباريات تلك الجولة علي يوم واحد غداً حيث يلتقي فريق ستيلينبوش نظيره شباب بلوزداد ، واوتوهو مع بلاك ستارز، كايزر تشيفز مع زيسكو يونايتد ، مانيما يونيون مع الوداد ، عزام ونيروبي يونايتد ، المصري والزمالك ، اولمبيك اسفي وسان بيدرو ، دجوليبا مع اتحاد العاصمة الجزائري.

ويتصدر اتحاد الجزائر ترتيب المجموعة الأولي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات حيث سجل لاعبوه 6 اهداف ولم يمني مرماه سوي بهدفين ، والفوز اليوم يمنحه بطاقة التأهل مباشرة الي ربع نهائي البطولة دون الإنتظار لأي شئ ، ورغم تأخر اتحاد العاصمة الجزائري في الدوري المحلي بفارق 12 نقطة كاملة عن المتصدر مولودية الجزائر ولكنه يتوهج قاريا بصورة لافته وهو يخطو بشكل ثابت لإستعادة اللقب الذي حصده في 2023.

ويسعي الوداد البيضاوي المغربي ايضا الي استمرار رحلته نحو تحقيق لقبه الأول ببطولة الكونفدرالية حيث أنه توج باللقب بشكله ومسماه القديم عام 2002، ويتصدر الوداد جدول ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة ايضا بالفوز في 3 مباريات وحصد 9 نقاط وسجل لاعبوه 5 اهداف ولم يسكن شباكه اي هدف، ويحل الوداد ضيفا ثقيلا علي مانيما يونيون صاحب المركز الثاني في المجموعة ب6 نقاط بينما يأتي فريق عزام في المركز الثالث ب3 نقاط وأخيرا نيروبي يونايتد بلا نقاط.

ورغم صعوبة مهمة الوداد كون المباراة خارج ملعبه لكن التطور الكبير في المستوي يجعله مؤهلا لتحقيق الفوز وحجز مقعده في ربع نهائي البطولة مبكرا .

وفي المجموعة الثالثة سيكون شباب بلوزداد في مهمة صعبة للغاية حين يحل ضيفا علي ستيلينبوش بجنوب أفريقيا وهو مفاجأة النسخة الماضية من البطولة الماضية، ويتصدر بلوزداد جدول ترتيب تلك المجموعة المشتعله في المنافسة ب6 نقاط بعد الفوز في مباراتين والخسارة في مواجهة يليه فريق ستيلينبوش باربع نقاط بالفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في مواجهة ايضا ثم بلاك ستارز ب4 نقاط ايضا وأخيرا اوتوهو بثلاث نقاط .

وتملك كل فرق تلك المجموعة فرصة التأهل لربع نهائي البطولة ونقاط أي مباراة قادره علي تغيير البوصله تماما وترجيح الكفة ولذلك فأن مهمة بلوزداد لن تكون سهله في المباريات الثلاث المبتقية ، بينما تشهد المجموعة الرابعة ديربي مصري مكرر في العامين الأخيرين حيث يستضيف المصري نظيره الزمالك ، فيما يلتقي كايزر تشيفز نظيره زيسكو يونايتد، ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب تلك المجموعة ب7 نقاط يليه الزمالك ب5 نقاط ثم كايزر تشيفز ب4 نقاط وأخيرا زيسكو بلا نقاط .

ويدرك فريق الزمالك ان مواجهة المصري ستكون صعبة ليست بسبب الظروف التي يمر بها ولكن لأن اي نتيجة بخلاف الفوز ستزيد من صعوبة مهمته وتعقد الحسابات في تلك المجموعة خاصة حال الفوز المتوقع لكايزر تشيفز الذي يستضيف زيسكو بملعب الأول .