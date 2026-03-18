الدفاع الجوي السعودي يدمر مسيّرتين استهدفتا المنطقة الشرقية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، يوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيّرتين في المنطقة الشرقية.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي، مطالبة المواطنين بضرورة البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية.

يأتي ذلك تزامنا، مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إيران أطلقت وابلًا جديدًا من الصواريخ على إسرائيل، وصفارات الإنذار تدوي في وسط البلاد، ومنطقة القدس، وأجزاء واسعة من الضفة الغربية، وبعض المناطق في جنوب إسرائيل.