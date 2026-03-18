ضربة ثقيلة قرب مضيق هرمز.. قنابل خارقة تدمر مواقع صواريخ إيرانية محصنة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الأربعاء أنها نجحت في استخدام عدة ذخائر خارقة للدروع زنة 5000 رطل على مواقع صواريخ إيرانية محصنة على طول الساحل الإيراني بالقرب من مضيق هرمز.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة "إكس" أن صواريخ كروز الإيرانية المضادة للسفن في هذه المواقع شكلت خطراً على الملاحة الدولية في المضيق.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء مقتل شخصين في رامات جات، وإصابة اثنين آخرين، في هجوم صاروخي إيراني استهدف جنوب تل أبيب.

وأكدت هيئة البث العبرية، وقوع دمار هائل في محطة قطار في تل أبيب بعد إطلاق الصواريخ من إيران.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء أن إيران أطلقت وابلًا جديدًا من الصواريخ على إسرائيل، وصفارات الإنذار تدوي في وسط البلاد، ومنطقة القدس، وأجزاء واسعة من الضفة الغربية، وبعض المناطق في جنوب إسرائيل.