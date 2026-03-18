لزيادة المشاهدات .. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات مُخلّة بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مُخلّة على مواقع التواصل الاجتماعى.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "مُسجلة جنائياً" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





