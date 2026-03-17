خلافات مع زوجته.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لشخص يهرب حاملا طفلين بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال خروجه مُسرعاً من أحد المنازل حاملاً طفلين والعدو بهما وإستقلاله سيارة "ربع نقل" والهرب بهما بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ فبراير المنقضى تبلغ لمركز شرطة بسيون من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل "مصابة بجروح وسحجات متفرقة" – مقيمة بدائرة المركز)، وبسؤالها قررت بتضررها من زوجها (سمكرى سيارات – مقيم بدائرة المركز) لحدوث مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها وأخذ نجليهما عنوة لخلافات أسرية بينهما.





أمكن ضبط المشكو فى حقه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "كانت متواجدة بالورشة خاصته لإصلاحها وقيامه بقيادتها دون علم مالكها"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتسليم الطفلين لوالدتهما لرعايتهما.





