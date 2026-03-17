شاب يقتل جدته في المنوفية لسرقة أموالها

تمكنت قوات أمن المنوفية من القبض على شاب سدد عدة طعنات لجدته وفر هاربا بمركز الباجور.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بمصرع سيدة في إحدى قرى مركز الباجور بطعنات نافذة.

بالانتقال تبين مقتل السيدة “فاطمة. ع” 75 سنة وبها عدة طعنات متفرقة بالجسد.

وبالفحص تبين أن وراء الواقعة حفيد السيدة شاب يبلغ من العمر 18 عاما وذلك من أجل سرقة أموالها.

وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه بعدما لاذ بالفرار بعد ارتكابه الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة ونقل السيدة إلي مستشفي الباجور وتولت النيابة التحقيق.