لاستقبال عيد الفطر.. رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمرافق الحيوية وتفعيل غرف العمليات على مدار الساعة بالمنوفية

ترأس اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اجتماعًا موسعًا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم ، لمتابعة الموقف التنفيذي لكافة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك ، ورفع درجة الجاهزية بجميع القطاعات الحيوية بنطاق المحافظة

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي للمحافظة ، مستشار المحافظ لشئون البيئة ، عدد من الادارات المعنية بالديوان العام.

حيث استهل محافظ المنوفية اجتماعه بالتشديد على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية ، خاصة خلال أيام العيد، وضرورة مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة وتكثيف التواجد الميداني والاشراف المباشر على ملفات العمل الهامة والحيوية والتواصل الفعال مع المواطنين على أرض الواقع ، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجان تفتيشية بالمحافظة لمتابعة تقييم مستوى الاداء ، وأن معيار التقييم هو مدى التواجد الميداني مع المواطنين وبحث مشاكلهم ومتطلباتهم.

وخلال الاجتماع وجه محافظ المنوفية على رفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الأطباء وأطقم التمريض، الأدوية والمستلزمات الطبية، مع جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ، وتكثيف انتشار سيارات الإسعاف بالمناطق الحيوية وساحات الصلاة، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة ، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للعمل على مدار 24 ساعة، مع إعداد تقارير دورية بالموقف العام، والإبلاغ الفوري عن أية مستجدات.

وفيما يتعلق بقطاع التموين، وجّه المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمحال العامة والمخابز، للتأكد من توافر السلع الغذائية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، وضبط أية ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، فضلًا عن متابعة انتظام عمل المخابز ، وشدد المحافظ على ضرورة متابعة مستودعات الغاز ومحطات الوقود بشكل مستمر، لمنع أية محاولات للتلاعب.

كما وجه برفع درجة الاستعداد بشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ والصيانة، للتعامل الفوري مع أية أعطال أو انقطاعات ، وفي ملف الإشغالات والانضباط بالشوارع، أكد المحافظ على تكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق العامة، وفتح الشوارع أمام حركة المواطنين، خاصة بمحيط المساجد وساحات صلاة العيد، مع منع إقامة أية إشغالات تعوق الحركة أو تشوه المظهر الحضاري.

فيما وجّه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات أولًا بأول، والاهتمام بنظافة الحدائق العامة والمتنزهات، وتهيئتها لاستقبال المواطنين، مع تكثيف أعمال التجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، بما يعكس الشكل الحضاري للمحافظة.

وفيما يخص تنظيم صلاة العيد، شدد المحافظ على التنسيق الكامل مع مديرية الأوقاف والجهات المعنية لتجهيز الساحات ، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تيسيراً على المواطنين ، كما أكد على متابعة انتظام العمل بمواقف السيارات لمنع استغلال المواطنين أو زيادة تعريفة الركوب، مع تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع والميادين.

كما شدد محافظ المنوفية على تشكيل لجان مشتركة من الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للمرور على المعديات النهرية ومراجعة اشتراطات السلامة والصلاحية الفنية، حفاظًا على أرواح المواطنين ، كما شدد علي استمرار شن الحملات المكثفة لتنفيذ الإزالات الفورية والتعامل بحزم مع كافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بأرجاء المحافظة خلال إجازة العيد ، مع المتابعة المستمرة لملفات التصالح على مخالفات البناء ومنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة لتحقيق المستهدف.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ المنوفية على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ كافة التكليفات الصادرة، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، مع رفع درجة التنسيق بين جميع الجهات، والإبلاغ الفوري عن أية معوقات، لضمان خروج احتفالات عيد الفطر المبارك بالشكل اللائق، وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

وفي ذات السياق ناقش محافظ المنوفية مع المهندس رشدي عمرو رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، والمهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي موقف المشروعات الجارى تنفيذها لمراكز المرحلة الاولى والاستعدادات النهائية لمشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، مؤكد اًعلى ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان نهو مشروعات المرحلة الاولى ودخولها الخدمة ، والبدء الفعلي في تنفيذ المرحلة الثانية، بما يحقق أهداف المبادرة في تحسين جودة الحياة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.