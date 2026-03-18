ترامب يؤكد لملك البحرين دعم واشنطن لدول الخليج

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء دعم الولايات المتحدة، لدول الخليج وإدانته للهجمات الإيرانية.

وتلقى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالًا هاتفيًا من ترامب، وجرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك التي تربط بين البحرين والولايات المتحدة، في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، إلى جانب استعراض مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد ترامب، دعمه الكامل لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصها على صون أمنها واستقرارها، مجددًا إدانته للهجمات العدائية الإيرانية الآثمة التي تستهدف دول الخليج العربي.

وأعرب عاهل البحرين، عن بالغ شكره وتقديره لمواقف الرئيس الأمريكي الداعمة لأمن واستقرار مملكة البحرين ودول الخليج العربي، مشيدًا جلالته بعمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، وحرصهما المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.