حفظ القرآن في سنّ الـ12.. زياد حجاج طالب الثانوية الأزهرية يؤمُّ المصلين بالجامع الأزهر

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حفظ القرآن في سنّ الـ12.. زياد حجاج طالب الثانوية الأزهرية يؤمُّ المصلين بالجامع الأزهر

الطالب زياد حجاج يؤم المصلين
أحمد سعيد

قدم الأزهر الشريف الموهبة التاسعة من طلابه النابغين الطالب زياد حجاج، الطالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، حيث إنه حفظ القرآن في سنِّ الـ 12، وقام اليوم بإمامة المصلين للمرة الأولى في تراويح الليلة الثامنة والعشرين، برواية «رُوح عن يعقوب الحضرمي»، بالجامع الأزهر.

وأمَّ المصلين بالجامع الأزهر في سنِّ الـ 17، زياد حجاج، الطالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، يؤمُّ جموعَ المصلين بالجامع الأزهر للمرة الأولى بثباتٍ وثقة، ومن خلفه نخبةٌ من قيادات الأزهر وكبار علمائه وأساتذته.

أئمة قبلة الجامع الأزهر يؤدون صلاة التراويح 28 رمضان

وكان الجامع الأزهر شهد في الليلة الثامنة والعشرين من شهر رمضان المبارك، توافدًا كبيرًا من جموع المصلين الذين ملأوا أروقته التاريخية وساحاته العامرة منذ وقت مبكر، في أجواء إيمانية مهيبة تعكس مكانة الجامع الأزهر كقبلةٍ للعلم والعبادة ووجهةٍ للمسلمين من مختلف دول العالم والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك، حيث حرص المصلون على اغتنام هذه الليالي المباركة من العشر الأواخر، رجاءً لنفحات الرحمة والمغفرة والعتق من النيران.

وأقبل المصلون على إحياء هذه الليالي المباركة من العشر الأواخر بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، في أجواء روحانية عامرة بالسكينة والخشوع، خاصة مع ما تحمله هذه الليالي من فضل عظيم ومكانة خاصة في نفوس المسلمين؛ إذ يحرص الكثيرون على المواظبة على الصلاة والقيام طلبًا لرضا الله تعالى وابتغاء مرضاته، حيث امتلأت أروقة الجامع الأزهر وساحاته بالمصلين الذين تضرعوا إلى الله تعالى سائلين عفوه ورضاه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال.

وتقدَّم صفوف المصلين د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، والدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب لفيف من علماء الأزهر الشريف وقياداته، حيث شاركوا جموع المصلين الدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يتقبل صالح الأعمال، وأن يعمَّ الخير والبركة على مصر والأمة الإسلامية.

وأمَّ المصلين في صلاة العشاء د. أسامة الحديدي، قارئًا برواية حفص عن عاصم من سورة المجادلة، فيما أمَّ المصلين في صلاة التراويح الشيخ عمرو فاروق، برواية السوسي عن أبي عمرو البصري، من سورة الحشر، وشاركه في الإمامة والشيخ رضا السويفي، برواية خلف عن حمزة الكوفي، من سورة الممتحنة، وشاركهما والطالب زياد حجاج، برواية روح عن يعقوب الحضرمي، من سورتي الصف والجمعة، فيما صلى الشفع والوتر الشيخ إبراهيم البهنجاوي، في مشهد يعكس عناية الأزهر الشريف بإحياء سنة القراءات القرآنية المتواترة وإتاحة الفرصة للقراء الشباب للمشاركة في إمامة المصلين.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم عبر برنامج رمضاني متكامل، يتضمن إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر؛ بهدف تعريف المصلين بتراث القراءات القرآنية المتنوعة، إلى جانب إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، فضلًا عن تنظيم 137 درسًا ومحاضرة علمية يشارك فيها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد 130 مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر علوم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإيمانية والوعي الديني الصحيح في نفوس المسلمين.

