باريس سان جيرمان يكرر فوزه على تشيلسي ويبلغ ربع النهائي
فاق وبقى كويس.. ممدوح عيد يطمئن على الحالة الصحية لـ محمد حمدي
حفظ القرآن في سنّ الـ12.. زياد حجاج طالب الثانوية الأزهرية يؤمُّ المصلين بالجامع الأزهر
40 ألف مزارع في قلب التحول الأخضر .. الزراعة الحيوية توسّع نطاقها بمصر
الكاف يعتمد فوز المغرب 3 -0 واعتبار السنغال منسحبًا من كأس أمم إفريقيا
اغتيال لاريجاني وصورة غامضة تسبق الحدث .. هل كشفت نبوءة الجاسوس كواليس العملية؟
لمن الغلبة التقنية والتكنولوجية بين إيران وإسرائيل؟ الاغتيالات تكشف
السيناريوهات المتوقعة في إيران بعد مقتل لاريجاني
بث مباشر صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 28 رمضان
إعلام إسرائيلي : نتنياهو يصدر أوامر باستهداف كبار مسؤولي إيران والفصائل اللبنانية
لحظات عصيبة عاشتها الكرة المصرية.. سقوط محمد حمدي انتزع القلوب.. وهاني أبوريدة يتابع حالته
بيراميدز يتأهل لنصف نهائى كأس مصر على حساب بتروجت
اقتصاد

40 ألف مزارع في قلب التحول الأخضر .. الزراعة الحيوية توسّع نطاقها بمصر

ولاء عبد الكريم

أعلنت الجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) تحقيق إنجاز نوعي بوصولها إلى 40 ألف مزارع في مختلف محافظات الجمهورية، في خطوة تعكس التوسع المتسارع لنموذج الزراعة الحيوية في مصر، وتعزز دوره في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحسين سبل عيش المزارعين.


وأوضحت الجمعية أن هذا الإنجاز يأتي بعد مسيرة بدأت قبل أربع سنوات فقط بمشاركة 500 مزارع، حيث انطلقت المبادرة عام 2021 كنموذج تطبيقي داخل مزرعة الواحات  قبل أن تتوسع تدريجيًا على مستوى الجمهورية بدعم شبكة من المهندسين الزراعيين الميدانيين، لتقدم نموذجًا متكاملًا يجمع بين تحسين خصوبة التربة، وتعزيز مرونة المزارع، وتثبيت الكربون، والحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب دعم التحول نحو الطاقة المتجددة واستقرار دخل المزارعين.


وفي سياق متصل، نظمت الجمعية سلسلة منتديات “أبطال المناخ” بجامعة هليوبوليس خلال عام 2025، حيث تم تكريم عدد من المزارعين الذين أظهروا ريادة في تطبيق ممارسات الزراعة الحيوية، تقديرًا لدورهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامة الأراضي الزراعية.


وسلطت الفعاليات الضوء على الأثر المجتمعي الأوسع لمبادرات الجمعية، والتي امتدت لتشمل آلاف الأسر في الريف المصري، من خلال تحسين الممارسات الزراعية وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق.

كما شهدت الاحتفالية تقديم عمل فني يعكس رحلة النمو الجماعي للجمعية وروح التعاون بين أعضائها.


وأكدت الجمعية أن مزارعيها يسهمون بشكل فعال في جهود العمل المناخي، من خلال تطبيق ممارسات زراعية تجديدية بالتعاون مع مركز البصمة الكربونية بجامعة هليوبوليس، بما يتيح إنتاج أرصدة كربونية موثقة وفق معيار “اقتصاد المحبة”، ويوفر في الوقت ذاته عوائد مالية مباشرة للمزارعين، ويعزز الربط بين الاستدامة البيئية والجدوى الاقتصادية.


وأشارت إلى أن هذه الممارسات تسهم في تقليل الاعتماد على المدخلات الصناعية، وخفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل، بما يدعم تحقيق توازن سعري بين المنتجات الحيوية والتقليدية، ويجعلها أكثر إتاحة للمستهلكين.


ويأتي هذا التقدم بدعم شبكة من الشركاء، من بينهم Organic Egypt، ومركز البصمة الكربونية، وSDF، ومركز الصحة التكاملية، وCOAE، وEcoHealth، حيث ساهمت هذه الشراكات في توفير منظومة متكاملة تجمع بين الخبرات الفنية والتنمية المجتمعية والحفاظ على البيئة.


وفي هذا الإطار، قال حلمي أبو العيش، الرئيس التنفيذي لسيكم القابضة، إن الوصول إلى 40 ألف مزارع لا يمثل مجرد رقم، بل يعكس التزامًا جماعيًا بتمكين المجتمعات الزراعية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا النجاح هو ثمرة جهود المزارعين والمهندسين الزراعيين وشركاء التنمية.


وتستهدف الجمعية الوصول إلى 250 ألف مزارع بحلول عام 2030، من خلال التوسع في المبادرات القابلة للتطبيق وتعزيز الشراكات، بما يسهم في تطوير منظومة الزراعة المستدامة وتحقيق تنمية ريفية شاملة طويلة الأجل.


وتواصل الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، التي تأسست قبل نحو 30 عامًا، جهودها لتوسيع نطاق الزراعة الحيوية في مصر، من خلال تطبيق معيار “اقتصاد المحبة”، الذي يدعم انتقال المزارعين إلى ممارسات زراعية مستدامة ومربحة، حيث نجحت حتى الآن في دعم أكثر من 40 ألف مزارع وتحويل ما يزيد على 47 ألف فدان إلى الزراعة العضوية والحيوية.

