إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بإحدى قرى ملوي

أصيب 4 أشخاص بحروق طفيفه بأنحاء الجسم، إثر إنفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، أثناء تحضيرهم كحك عيد الفطر ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا بنشوب حريق داخل منزل بإحدى قري مركز ملوي، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء تحضير كحك العيد.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء، وانتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم السيطرة على الحريق واخماده، وتبين إصابة 4 أشخاص بحروق وإصابات طفيفه نتيجة الانفجار.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.