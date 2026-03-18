فاق وبقى كويس.. ممدوح عيد يطمئن على الحالة الصحية لـ محمد حمدي

حرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على زيارة محمد حمدي إبراهيم الظهير الأيسر لفريق الكرة في المستشفى من أجل الاطمئنان عليه بعد تعرضه للإغماء وبلع اللسان خلال مباراة بتروجت في ربع نهائي كأس مصر.

وتعرض محمد حمدي لإغماء وبلع اللسان خلال لقاء بتروجت في الكأس وتم اتخاذ البروتوكول الطبي بالكامل ونقله إلى المستشفى القريبة لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية لمزيد من الاطمئنان.

وبمجرد انتهاء المباراة بملعب بتروسبورت توجه رئيس نادي بيراميدز على الفور إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على محمد حمدي وأبدى ارتياحه الشديد للحالة الصحية بعد تحسن الحالة واطمأن رئيس النادي من الأطباء المعالجين على حالة اللاعب وأنه لا شيء يدعو إلى القلق.

وخضع محمد حمدي لفحوصات شاملة بعد وصوله للمستشفى من الاطمئنان على الحركة والأعصاب وعدم وجود أي كسور وغيرها وجاءت جميعها إيجابية تماما وأن اللاعب تم إسعافه بالشكل المثالي وحالته مطمئنة للغاية.