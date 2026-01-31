مروان عثمان: حققنا نتيجة إيجابية أمام يانج أفريكانز.. وهدفنا اللقب

مروان عثمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن الفريق حقق نتيجة إيجابية بالتعادل خارج ملعبه أمام يانج أفريكانز التنزاني، رغم صعوبة المباراة والظروف المحيطة بها، وأن الجميع هدفه الفوز باللقب.

وأوضح عثمان بعد إنتهاء المباراة ،أن المباراة أُقيمت في أجواء صعبة بسبب ارتفاع درجة الحرارة في تنزانيا، إلى جانب ضغط المباريات، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً جيدًا، خاصة خلال الشوط الثاني الذي كان الأهلي فيه قريبًا من تحقيق الفوز في حال استغلال الفرص التي أتيحت.

وأضاف لاعب الأهلي أن ضغط المباريات يؤثر بلا شك على أداء الفريق، لكن في ظل هذه الظروف نجح اللاعبون في الخروج بنتيجة التعادل، التي ساهمت في الحفاظ على صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط.

ووجه عثمان الشكر لجماهير الأهلي التي حرصت على التواجد في ملعب أمان بتنزانيا، مؤكدًا أن دعمهم المستمر يمثل دافعًا كبيرًا للاعبين.

واختتم مروان عثمان تصريحاته بالتأكيد على طموحه في الفوز بجميع البطولات مع الأهلي، وفي مقدمتها بطولة دوري أبطال إفريقيا.