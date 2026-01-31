طبيب الأهلي: ياسر إبراهيم حالته مطمئنة.. ويخضع لفحص بالقاهرة

قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ياسر إبراهيم، لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية، ولذلك تم استبداله في الشوط الثاني للحفاظ عليه خلال مشاركته في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، التي أقيمت اليوم بتنزانيا في دوري أبطال إفريقيا.

أضاف أن اللاعب حالته مطمئنة وأنه سوف يخضع لفحص طبي مع العودة للتدريبات في القاهرة.

وكان الأهلي قد تعادل بهدف لمثله مع يانج أفريكانز في المباراة التي أقيمت عصر اليوم بملعب أماني بمدينة زانزبار بتنزانيا، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الثانية برصيد ٨ نقاط من ٤ مباريات خاضها الفريق في مرحلة المجموعات.