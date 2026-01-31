الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، تعرض لإجهاد بسيط في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، التي أقيمت اليوم بتنزانيا في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن اللاعب سوف يخضع للفحص الطبي مجددًا، وذلك قبل مران الفريق الجماعي بعد العودة إلى القاهرة. وكان الأهلي قد تعادل بهدف لمثله مع يانج أفريكانز، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم بملعب أماني بمدينة زانزبار بتنزانيا، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.