سفير بكين : الصين تمتلك أكبر طبقة متوسطة الدخل وأسرعها نموا في العالم

قال السفير لياو ليتشيانغ السفير الصيني بالقاهرة، إن الدورتين السنويتين، أي دورة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني" و" دورة المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ، تمثلان حدثا مهما في الحياة السياسية الصينية لافتا إلي أنه في هذا العام، اجتمع في بكين نحو خمسة آلاف من نواب الشعب وأعضاء المؤتمر الاستشاري السياسي من كل أنحاء البلاد للتشاور حول شؤون الدولة وجاؤوا من مختلف القطاعات والقوميات والأوساط، الأمر الذي جعل من الدورتين منصة مهمة لجمع إرادة الشعب وصياغة السياسة الوطنية، وكذلك نافذة مهمة للعالم للاطلاع على الصين.



وتابع السفير الصيني بالقاهرة فى كلمته بمناسبة الإحاطة الصحفية للدورتين لعام 2026 ، ان الدورتان تكتسبا هذا العام أهمية خاصة، إذ يمثل هذا العام بداية حاسمة لانطلاق الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين، وكان من أبرز مخرجات الدورتين مراجعة واعتماد هذه الخطة التي ترسم ملامح التنمية الصينية خلال السنوات الخمس المقبلة ويرى مراقبون دوليون أن هذه الخطة ليست فقط خريطة طريق لتنمية عالية الجودة في الصين، بل ستقدم خبرات مفيدة لدول الجنوب العالمي في مسيرتها التنموية.

وأوضح السفير أن الدورتان بعثت هذا العام سلسلة من الإشارات الاقتصادية القوية، مما ضخ ثقة كبيرة على اقتصاد العالم الذي تسوده حالة عدم اليقين فخلال السنوات الخمس الماضية، صمد الاقتصاد الصيني أمام الضغوط، وتقدم نحو آفاق جديدة وجودة أعلى، حيث تجاوز حجمه 140 تريليون يوان، وساهم بنحو 30% من نمو الاقتصاد العالمي ولن يتحقق هذا النمو بدون دعم الطلب المحلي، إذ تمتلك الصين أكبر طبقة متوسطة الدخل وأسرعها نموا في العالم، ففي عام 2025 ، تجاوز إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 50 تريليون يوان للمرة الأولى، الأمر الذي يجعل الصين أكبر سوق الاستهلاك في العالم من حيث الإمكانيات الكامنة.