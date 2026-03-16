الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أول علامة صينية تحقق مبيعات 6 ملايين وحدة في فبراير

شيري
شيري
عزة عاطف

كشفت البيانات الرسمية الصادرة في فبراير 2026 عن تحقيق مجموعة شيري رقمًا قياسيًا غير مسبوق، حيث أصبحت أول شركة سيارات صينية تتجاوز مبيعاتها التراكمية في الأسواق الدولية حاجز 6 ملايين وحدة. 

ويأتي هذا الإنجاز ليعكس تنامي الحصة السوقية للعلامات الصينية عالميًا، حيث سجلت مبيعات شيري الإجمالية خلال الشهر الماضي 161 ألف سيارة، بنمو سنوي قدره 41.5%، مع استمرار وتيرة التصدير عند مستويات مرتفعة تتخطى 100 ألف سيارة شهريًا لفترة طويلة.

التوسع في الأسواق الأوروبية والأسترالية

تركزت استراتيجية التوسع الأخيرة للشركة على دخول الأسواق ذات المعايير التنظيمية المرتفعة، حيث تنشط شيري حاليًا في 18 دولة أوروبية. 

وفي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بلغت مبيعات شهر يناير نحو 20 ألف وحدة، مدفوعة بزيادة الطلب على الطرازات الموفرة للطاقة. 

وفي السوق الأسترالي، قدمت الشركة تقنيات هجينة جديدة بالتزامن مع عرض طرازات بيك آب اختبارية مثل KP31، التي تعتمد على منظومة دفع ديزل هجينة، في محاولة منها لتنويع محفظة منتجاتها لتناسب متطلبات المستخدمين المختلفة.

التحول التقني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

بدأت شيري في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خطوط إنتاجها وفي خدمات القيمة المضافة، وهو ما تصفه الشركة بمرحلة "الذكاء 2.0". 

وتضمنت هذه التوجهات استخدام روبوتات خدمية من تطوير ذراعها التقني AiMOGA Robotics في فعاليات عامة، مثل استضافة الوفود في مراكز النقل الكبرى ببعض المدن العالمية. 

وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين التفاعل بين المستخدم والمركبة وتسهيل العمليات اللوجستية، بعيدًا عن الاعتماد الكلي على التصنيع التقليدي للسيارات.

على صعيد الاستدامة، تشارك الشركة في مشروعات محلية لحماية البيئة في المناطق التي تعمل بها، مثل مشروع استعادة غابات المانجروف في ماليزيا بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN). 

وتعكس هذه الممارسات محاولة الشركات الصينية للاندماج في المجتمعات المحلية وبناء علاقات قائمة على الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، وهو أمر ضروري لضمان استمرارية النمو في الأسواق العالمية التي تفرض قيودًا صارمة على الانبعاثات الكربونية.

شيري

أول علامة صينية تحقق مبيعات 6 ملايين وحدة في فبراير

الشباب والرياضة بالشرقية
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
ازهر الشرقية
ازالة تعدي
