وائل جمعة: تعادل جيد للأهلي حافظ به على صدارة المجموعة

علق وائل جمعة مدافع الأهلي السابق علي تعادل الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري ابطال افريقيا.

الأهلي ويانج أفريكانز

وقال وائل جمعة عبر تصريحات إذاعيه:"تعادل جيد للأهلي حافظ به على صدارة المجموعة، واللعب في هذه الأجواء صعب بسبب الحرارة والرطوبة العالية، سبق لي اللعب في هذا الملعب وأعرف صعوبة الظروف هناك".

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وواصل النادي الأهلي تصدر ترتيب المجموعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط يليه فى المركز الثاني فريق يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط.

وجاء فى المركز الثالث فريق الجيش الملكي برصيد نقطتين فيما تذيل فريق شبيبة القبائل الجزائري ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

بدأ اللقاء بإستحواذ فريق الأهلي على الكرة وسدد طاهر محمد طاهر كرة قوية تمر إلي جوار مرمي يانج أفريكانز.

ومرر مروان عثمان الكرة داخل منطقة الجزاء فشل تريزيجيه فى اللحاق بها لتضيع فرصة خطيرة للنادي الأهلي.

وأنقذ فى الدقيقة العاشرة مصطفي شوبير مرمي النادي الأهلي من هدف محقق أمام يانج أفريكانز بعد إبعاده الكرة إثر تسديدة صاروخية من آلان أوكيرو نجم الفريق المنافس.

ونجح ديارا حارس فريق يانج أفريكانز فى إبعاد إحدي الكرات الخطيرة التي أرسلها أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 20.

وتعرض في الدقيقة 22 طاهر محمد طاهر للإصابة إثر تدخل قوي من أحد لاعبى المنافس ليخضع إلي العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي وحصل بوكا لاعب الفريق المنافس على بطاقة صفراء.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد مصطفي شوبير فى الدقيقة 37 بداعي إضاعته الوقت.

ومرر زيزو في الدقيقة 42 كرة ماكرة داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافع يانج أفريكانز إلي ضربة ركنية قبل أن تصل إلي تريزيجيه.

وأحرز ابراهيم حماد هدف فريق يانج أفريكانز الأول فى شباك الأهلي فى الوقت بدل الضائع.

ونجح ياسر إبراهيم فى الشوط الثاني في التصدي لتسديدة قوية أطلقها أحد لاعبو يانج أفريكانز.

أدرك المالي إليو ديانج هدف التعادل لفريق الأهلي في شباك نظيره يانج أفريكانز فى الدقيقة 60.

ودفع الدانماركي ييس توروب بالثنائي أشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان بدلا من طاهر محمد طاهر ومروان عطية.