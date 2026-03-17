هل الكرامات معترف بها في الإسلام؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل
ياسمين الخطيب تشيد بـ حكاية نرجس : الموهبة تنتصر على الواسطة والفلوس
ظهور نادر لـ نجاة الصغيرة يعيد الحنين للجمهور
مترو الأنفاق: استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان خلال أجازة عيد الفطر المبارك
تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال
القطار الكهربائي الخفيف: استمرار مواعيد تشغيل رمضان خلال إجازة العيد
بروايات حفص والسوسي وخلف وروح.. أئمة قبلة الجامع الأزهر يؤدون صلاة التراويح 28 رمضان
احذروا حلويات العيد.. أضرار الكحك والبسكوت
طقس أول أيام عيد الفطر 2026 بمصر.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة
حيلة ذكية من منتخب إيران للمشاركة في كأس العالم 2026 .. ماذا فعل؟
بنرميه في الزبالة .. مادة مهملة تحمى من أمراض خطيرة
خلايا تنظيمية جديدة .. كيف تحولت موائد الإخوان بالخارج إلى عرض للثروة والنفوذ؟
اقتصاد

قطاع الطاقة والبنية التحتية يحقق نموًا قويًا في 2025 مدفوعًا بالتوسع الخارجي ومشروعات بمليارات الدولارات

ولاء عبد الكريم

شهد قطاع الطاقة والبنية التحتية في مصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات الكابلات والأسلاك والهندسة والإنشاءات، إلى جانب التوسع الجغرافي في الأسواق الخارجية، بما يعكس تحسن تنافسية الشركات العاملة في القطاع وتعزيز حضورها الدولي.


وكشفت مؤشرات الأداء عن تسجيل جميع الأنشطة الرئيسية معدلات نمو إيجابية، مع تصدر قطاعي الكابلات والأسلاك والهندسة والإنشاءات قائمة المحركات الرئيسية، حيث سجل الأخير نموًا بنحو 25%، في ظل زيادة الطلب على مشروعات الطاقة والبنية التحتية داخل وخارج مصر.


وأظهرت البيانات أن نحو 70% من إيرادات الشركات العاملة بالقطاع أصبحت تأتي من خارج السوق المحلي، مقابل 30% فقط من السوق المصرية، في تحول يعكس نجاح استراتيجيات تنويع مصادر الدخل والتوسع الإقليمي، خاصة في الأسواق الخليجية التي تستحوذ على ما بين 35% و40% من إجمالي الإيرادات.


وفي سياق التوسع الدولي، برزت أسواق مثل الجزائر والمملكة المتحدة كمحركات نمو واعدة، إلى جانب التوجه نحو أسواق جديدة في آسيا، وعلى رأسها إندونيسيا، ضمن خطط تستهدف تعزيز التواجد في الأسواق العالمية وتنويع قاعدة العملاء.


ورغم هذا الأداء القوي، تأثرت هوامش الربحية نسبيًا نتيجة المنافسة المتزايدة في بعض الأسواق، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة تتطلب في مراحلها الأولى تقديم عروض بأسعار تنافسية لاختراق تلك الأسواق، حيث تتراوح مستويات الربحية الطبيعية للقطاع بين 14% و15% في الظروف التشغيلية المعتادة.


وعلى صعيد الاستثمارات، شهدت الأسواق الخليجية، خاصة المملكة العربية السعودية، ضخ استثمارات تتجاوز 300 مليون دولار خلال العامين الماضيين، لتوسعة القدرات الإنتاجية وإنشاء خطوط تصنيع جديدة، بما يدعم تلبية الطلب المتزايد على مشروعات الطاقة.


كما بلغت قيمة المشروعات الجاري تنفيذها في السوق السعودية نحو 3 مليارات دولار، تشمل مشروعات في مجالات توليد الكهرباء ونقل الطاقة، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للسوق الخليجي في خطط النمو المستقبلية.


وفي السياق ذاته، ارتفعت محفظة مشروعات القطاع إلى نحو 6.5 مليار دولار، وهو مستوى يتجاوز المتوسطات المعتادة خلال السنوات الماضية، مدفوعًا بزيادة الطلب الإقليمي والدولي على مشروعات البنية التحتية والطاقة.


وبشأن التحديات، تأثرت سلاسل الإمداد العالمية بتداعيات التوترات الجيوسياسية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الشحن وتوقيته، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل مباشر على تنفيذ المشروعات، في ظل إدارة تشغيلية مرنة تضمن استمرارية الأعمال.


وتتابع شركات القطاع تطورات عدد من المشروعات القومية الكبرى في مصر، حيث بدأت المناقصات المرتبطة بها في الظهور، مع توقعات ببدء مراحل التنفيذ الفعلي خلال الفترة المقبلة، ما يعزز من فرص النمو في السوق المحلي بالتوازي مع التوسع الخارجي.


ويؤكد هذا الأداء استمرار قطاع الطاقة والبنية التحتية كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، في ظل الاعتماد المتزايد على الحلول المتكاملة للطاقة والتحول الرقمي، بما يدعم بناء بنية تحتية أكثر استدامة وكفاءة في مصر والمنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

الاهلي

لا يستحق المشاركة أساسيا.. محمود أبو الدهب يفتح النار على نجم الأهلي

ارشيفية

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

هل السلبية أخطر من الفعل نفسه؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الأنبياء علمونا أن الاجتهاد والعمل أساس كل فضل في الحياة

القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج

أحد أعلام التلاوة.. الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد