لم نفعل ذلك.. وزير الخزانة الأمريكي ينفي التدخل بسوق مشتقات الطاقة

أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة لم تتدخل في أسواق مشتقات الطاقة، وذلك بعدما دفع الصراع في الشرق الأوسط عقود النفط الخام الآجلة إلى أعلى مستوى لها في نحو أربعة أعوام.

وقال بيسنت في مقابلة مع "سي إن بي سي" (CNBC)، رداً على سؤال بشأن احتمال تحرك الولايات المتحدة في سوق المشتقات لخفض أسعار النفط: "تلك شائعة متداولة في السوق. لم نفعل ذلك".

خيارات كبح ارتفاع أسعار النفط وكانت الولايات المتحدة درست، الأسبوع الماضي، مجموعة من الخيارات الممكنة لكبح ارتفاع أسعار النفط، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، من بينها احتمال أن تتداول وزارة الخزانة عقود النفط الآجلة.

وقال هؤلاء الأشخاص آنذاك إن تساؤلات كانت لا تزال قائمة بشأن فعالية هذه الخطوة وآليات تنفيذ وزارة الخزانة لتداول عقود النفط الآجلة. وسجل خام برنت 119.50 دولار الأسبوع الماضي، قبل أن يتخلى خلال التداولات اليومية عن معظم تلك المكاسب.

كما تحرك المعيار العالمي ضمن نطاق سعري أوسع خلال أقل من 48 ساعة مُقارنةً بأي سنة من السنوات الثلاث السابقة. ولا يزال الخام يتداول فوق 100 دولار للبرميل.

فيما قفزت أيضاً أسعار المنتجات المكررة مثل البنزين ووقود الطائرات. ورجح بيسنت أن تنخفض أسعار النفط إلى مستوى "أقل كثيراً" من 80 دولاراً للبرميل خلال الأشهر المقبلة، بمجرد انتهاء الصراع.