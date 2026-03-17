علي جمعة: لو العريس شرط عليكي المشاركة في مصروف البيت لا تتجوزيه

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن معايير اختيار شريك الحياة تشمل الدين والأخلاق والجمال والمال والحسب، لافتًا إلى أن الدين يظل العنصر الأهم لضمان استمرار العلاقة الزوجية واستقرارها.

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزواج من شخص لا يهتم بالدين قد يؤدي إلى خلافات عميقة مع مرور الوقت بسبب اختلاف القيم ونمط الحياة، ما قد يصل في بعض الحالات إلى الانفصال الذي لا يريده الإسلام للأسرة.

وأوضح الدكتور علي جمعة أن الأسرة في الإسلام تقوم على التفاهم القيمي والأخلاقي، معتبرًا أن الحفاظ على كيان الأسرة مسؤولية مشتركة تبدأ من حسن الاختيار منذ البداية.

وحذر الدكتور علي جمعة من اختيار شريك حياة يتخلى عن مسئوليته، قائلا " لو العريس شرط عليكي المشاركة في مصروف البيت لا تتجوزيه.. لأنه عايز يتملص من مسؤولياته الأساسية ".