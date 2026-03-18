مش قادرة تعملى الكحك والبسكويت.. طريقة سهلة وسريعة لعمل كرات الشيكولاتة

تعد كرات الشيكولاتة السريعة من أشهى الحلويات التى يمكن تقديمها في عيد الفطر المبارك حيث أنها غنية بالمكونات اللذيذة وفي نفس الوقت خطوات تحضيرها سهلة وسريعة على عكس المخبوزات العيد الشهيرة.

نعرض لكم طريقة عمل كرات الشيكولاتة السريعة من خلال خطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كرات الشيكولاتة السريعة

3 كوب رايس كريسبي الأرز المقرمش

8 شوكولاتة بالكراميل

½ أصابع زبدة

للوجه

شوكولاتة مذابة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة السريعة

على نار هادئة جدا اذيبي الشوكولاتة بالكراميل مع الزبدة.

اخلطي الشيكولاتة مع الأرز الكرسبي وشكليها كرات.

اغمري كرات الكرسبي في الشوكولاتة المذابة وتقدم